香港年金去年保費倍增至90億 加碼優惠帶動保單量破1.6萬張

投資理財
更新時間：21:07 2026-01-27 HKT
發佈時間：21:07 2026-01-27 HKT

香港年金計劃受惠2024年的加碼推廣優惠所積壓的大量申請，去年銷情持續理想。據金管局提交予立法會的文件顯示，香港年金計劃去年銷售的保單數目達16,519張，按年增長52.5%；涉及保費總額90億元，按年飆升1倍，創歷年新高；平均保費則升15.1%，至61萬元。

全年保費總額創新高

年金公司回覆《星島日報》表示，公司於去年上半年已大致完成處理所有年金加碼優惠的相關申請。而下半年的終身年金業務持續穩步上揚，全年錄得的保費總額創歷年新高。

2024年推加碼25%優惠 積壓萬宗申請去年辦

由年金公司所推針對長者的香港年金計劃，曾於2024年4月尾至12月底推出首30萬新投保保費所獲終身每月年金可享加碼25%優惠，並帶動年金計劃申請量急增，而且積壓過萬宗申請帶落2025年處理。

年金公司高層曾表示，單單去年首5個月處理的申請量已逾1萬宗，當中7成為2024年積壓的申請、3成為新申請，涉及保費總額46億元，已超越2024年全年數字。

去年按揭保險申請少23%

另外文件顯示，2025年全年，按證證券公司批出約1.58萬宗按揭保險計劃申請，按年下跌23%。按證於2024年8月起，按個別情況考慮批准合資格業主將自住物業出租，而截至去年底已批出該類申請約2530宗。

至於去年中小企融資擔保計劃下的8成及9成信貸擔保產品批出約5800宗申請，涉及金額約135億元，按年微跌4%。

