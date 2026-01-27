Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

金銀價破頂 「好月色黃金」停收飾銀 顧客：係咪驚蝕到唔敢收？

投資理財
更新時間：17:59 2026-01-27 HKT
發佈時間：17:59 2026-01-27 HKT

金價和銀價近日破頂，吸引市民趁高價套現。不過收金店「好月色黃金」昨晚（26日）在社交平台專頁宣布暫停回收「飾銀」服務，直至另行通知。有顧客問及其他貴金屬是否停收，該店回覆黃金回收維持正常。

消息傳出後，有顧客被店方突如其來的決定殺了個措手不及，無奈表示「專登請咗假，仲諗住聽日出嚟賣銀，點知突然停收。」亦有幸運趕上「尾班車」的市民慶幸「好彩星期六落嚟放咗，仲要尾水攞到籌。」

有顧客問及其他貴金屬是否停收，該店回覆黃金回收維持正常。

由於停收決定正值銀價高位，有人猜測其背後意圖「多多藉口，係咪驚蝕到唔敢收？」、「好似聞到一燶味？預警中？」

有理性聲音分析則認為，飾銀的毛利相對較低，店方可能為了縮短排隊人龍，或因下游煉廠已收貨過多，待全部提煉後再開始回收。

