WeLab Bank夥Mastercard推扣賬卡 10種外幣消費免手續費 現金回贈最多8%

投資理財
更新時間：17:34 2026-01-27 HKT
發佈時間：17:34 2026-01-27 HKT

WeLab Bank今日（27日）宣布與Mastercard合作，推出「WeLab Global Wallet扣賬卡」，成為全港首間推出多幣種扣賬卡的數字銀行。該行客戶可透過App以「全城最低外幣匯率」，即銀行零差價、零手續費鎖定目標匯率，並可兌換11種主要貨幣於本地、海外消費及提款。

每筆簽賬基本享0.4%現金回贈

該行表示，客戶憑WeLab Global Wallet扣賬卡於全球Mastercard商戶簽賬付款，以10種主要外幣購物消費，包括日圓、美元、人民幣、澳元、英鎊、歐羅、新加坡元、加拿大元、瑞士法郎及紐西蘭元，均豁免1.95%外幣交易手續費及享零兌換手續費，同時每筆簽賬可享0.4%現金回贈。

該行又提到，2月1日起，現有客戶如額外增加存款達50,000元及維持該金額至3月31日，並使用WeLab Global Wallet扣賬卡於本地或海外餐飲簽賬達300港元等值，除可享全球消費0.4%現金回贈外，更可額外享7.6%現金回贈，即合共達8%。新客戶2月1日起以指定推薦碼開立WeLab Bank賬戶，於14日內存入指定新資金50,000元並維持該金額至開戶起計60日，亦可享高達20%消費回贈優惠。

同時，以WeLab Global Wallet扣賬卡進行的每項合資格交易，將自動參加由Mastercard舉辦之「勁抽驚喜彩蛋」季度和每月抽獎活動。由即日起至3月31日，每筆合資格Mastercard交易均能獲得一次抽獎機會，每筆指定消費類別交易更可獲得高達20次抽獎機會，以贏取頭獎高達388,888港元簽賬額。

支援全球提款功能

此外，WeLab Global Wallet扣賬卡支援全球提款功能，客戶可於本地JETCO網絡及海外支援 Mastercard網絡，包括 Cirrus®的自動櫃員機提取當地現金，系統將直接從相應的貨幣賬戶扣賬。WeLab Bank稱，自去年12月初推出WeLab Global Wallet 扣賬卡，海外消費單月增長超過三倍。

另一方面，WeLab Bank強調憑藉「AI-first」營運模式，客戶能以銀行成本價及零隱藏費用兌換11種主要貨幣，其獨有的AI格價引擎比較主要香港銀行的外幣匯率，即時計算買入外幣所節省的金額；另外亦設「最低匯率保證」優惠，確保能以最低外幣匯率鎖定理想目標價格，節省更多。

