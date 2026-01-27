Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

中銀推「教育易」貸款優惠 最高貸款額達400萬

投資理財
更新時間：15:31 2026-01-27 HKT
發佈時間：15:31 2026-01-27 HKT

中銀香港推出「教育易」貸款優惠，提供全期免息、免提早清還手續費及低至每年2厘手續費等優惠，協助來港人才及本地客戶持續進修或規劃子女升學，最高貸款額為400萬元或月薪18倍（以較低者為準），還款期可長達36個月。

實際年利率可低至3.81厘

該行表示，由即日起至3月31日，客戶憑貸款代碼「F2」成功遞交中銀分期「易達錢」免息優惠申請，不論貸款金額及還款期，可享手續費低至每年2厘，實際年利率可低至3.81厘，合資格客戶亦可透過回贈方式獲利息及提早清還手續費豁免。

中銀香港個人金融產品部助理總經理吳嘉華表示，政府近年積極發展香港成為國際教育樞紐，並透過各種措施培養本地人才，同時推出各項人才輸入計劃以來，截至去年12月中，共有約26萬名人才攜同家人抵港，因此該行特意推出「教育易」貸款優惠，以提供靈活貸款方案及專屬優惠，應對學費及生活費等開支。

另外，該行亦為來港人才設有特快綠色審批通道及人才私人貸款諮詢專線。

↓即睇減息部署↓

↓即睇減息部署↓

最Hit
曾國衞以健康理由辭任局長 有更多官員離任？李家超：傳聞不正確、不攻自破 無計劃再換司局長
02:20
曾國衞前列腺癌指數高辭任局長 更多官員離任？李家超：傳聞不正確 無計劃再換司局長
政情
6小時前
曾國衞被免去政制及內地事務局局長職務
02:20
曾國衞被免去政制及內地事務局局長職務
政情
6小時前
「情迷周潤發」金像影后面容大變  76歲慶生面色慘白難以認出  曾喪夫為事業甘願墮胎
「情迷周潤發」金像影后面容大變  76歲慶生面色慘白難以認出  曾喪夫為事業甘願墮胎
影視圈
6小時前
前TVB綠葉王鏡頭前失控灑淚 憶述辭職遭前無綫高層斥衝動 曾被指「為錢回巢」：怕失表演熱誠
前TVB綠葉王鏡頭前失控灑淚 憶述辭職遭前無綫高層斥衝動 曾被指「為錢回巢」：怕失表演熱誠
影視圈
2026-01-25 09:00 HKT
曾國衞免職｜任內兩場立法會選舉錄逾3成投票率 被美國制裁稱「一點感覺也沒有」
曾國衞免職｜任內兩場立法會選舉錄逾3成投票率 被美國制裁稱「一點感覺也沒有」
政情
6小時前
曾志偉愛將北上發展變「大亨」 旗下有200位藝人每月支出百萬 女兒識唔到朋友決回港定居
曾志偉愛將北上發展變「大亨」 旗下有200位藝人每月支出百萬 女兒識唔到朋友決回港定居
影視圈
2026-01-26 10:00 HKT
長者餅店優惠2026｜7大連鎖店樂悠咭/長者咭折扣 麵包、蛋糕、傳統禮餅低至9折 美心西餅/A-1 Bakery/聖安娜
長者餅店優惠2026｜7大連鎖店樂悠咭/長者咭折扣 麵包、蛋糕、傳統禮餅低至9折 美心西餅/A-1 Bakery/聖安娜
飲食
2026-01-25 10:00 HKT
鍾柔美男女關係複雜 《東周刊》獨家直擊騷玉腿餵生果 絕密校園生活揭秘
鍾柔美男女關係複雜  《東周刊》獨家直擊騷玉腿餵生果  絕密校園生活揭秘
即時娛樂
5小時前
巴士安全帶新例變「姻緣帶」？港女被鄰座阿叔扣錯安全帶 網民爆笑獻策：互相緊扣！｜Juicy叮
巴士安全帶新例變「姻緣帶」？港女被鄰座阿叔扣錯安全帶 網民爆笑獻策：互相緊扣！｜Juicy叮
時事熱話
5小時前
銅鑼灣Mr. Steak自助餐優惠加碼！成人買一送一低至$280/位+長者半價嘆回本海鮮盛宴
銅鑼灣Mr. Steak自助餐優惠加碼！成人買一送一低至$280/位+長者半價嘆回本海鮮盛宴
飲食
19小時前