中銀推「教育易」貸款優惠 最高貸款額達400萬

中銀香港推出「教育易」貸款優惠，提供全期免息、免提早清還手續費及低至每年2厘手續費等優惠，協助來港人才及本地客戶持續進修或規劃子女升學，最高貸款額為400萬元或月薪18倍（以較低者為準），還款期可長達36個月。

實際年利率可低至3.81厘

該行表示，由即日起至3月31日，客戶憑貸款代碼「F2」成功遞交中銀分期「易達錢」免息優惠申請，不論貸款金額及還款期，可享手續費低至每年2厘，實際年利率可低至3.81厘，合資格客戶亦可透過回贈方式獲利息及提早清還手續費豁免。

中銀香港個人金融產品部助理總經理吳嘉華表示，政府近年積極發展香港成為國際教育樞紐，並透過各種措施培養本地人才，同時推出各項人才輸入計劃以來，截至去年12月中，共有約26萬名人才攜同家人抵港，因此該行特意推出「教育易」貸款優惠，以提供靈活貸款方案及專屬優惠，應對學費及生活費等開支。

另外，該行亦為來港人才設有特快綠色審批通道及人才私人貸款諮詢專線。