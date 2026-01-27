金管局及私隱專員公署加強合作 打擊詐騙及保障個人資料

金管局及私隱專員公署今日（27日）聯合公布一系列新措施，加強合作打擊詐騙，並加大力度保障個人資料免受濫用。

聯合審查部分銀行反詐騙系統

據金管局公佈，金管局與私隱專員公署將深化合作，確保銀行的系統及管控措施能有效應對風險，並適時向銀行分享最佳做法。相關措施包括對部分銀行的反詐騙系統及管控措施進行風險為本的聯合審查，其中金管局將重點評估銀行就2024年12月及2025年4月兩份通函中所載的反詐騙措施的落實成效，而私隱專員公署則會審視銀行為保障個人資料免受濫用及外洩而採取的資料保安措施及存取管控機制。

攜手加強公眾推廣及教育

此外，金管局與私隱專員公署將攜手加強公眾推廣及教育，並與香港警務處、香港銀行公會及銀行業界等主要持份者緊密合作，提升公眾防騙意識，提醒他們最新的詐騙手法及保障個人資料（包括銀行帳戶資料）的重要性。相關工作將涵蓋面向公眾及針對特定群體的宣傳活動。

局方提醒，鑑於詐騙手法層出不窮，市民在提供個人資料時，包括銀行帳戶資料及登入帳戶和密碼，必須保持警覺，防止相關資料被用作詐騙或洗黑錢。市民亦應留意由金管局、私隱專員公署及警方發布的最新防騙資訊。

打擊詐騙助維護公眾信心

金管局總裁余偉文表示，打擊詐騙有助維護公眾對香港金融體系的信心，金管局一直重視相關工作。個人資料私隱專員鍾麗玲表示，鑑於銀行每日處理大量個人資料，銀行業界必須採取嚴謹的資料保安及監控措施，以防止客戶個人資料遭到未經授權或意外的存取或濫用。

