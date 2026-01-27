Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

小心黃金爆煲｜曾智華

更新時間：06:00 2026-01-27 HKT
發佈時間：06:00 2026-01-27 HKT

資深股民及略略涉獵經濟理論者，必認識乜叫「擦鞋仔理論」（Shoeshine Boy Theory）。此乃1927年美國甘迺迪家族的老約瑟夫提出的推論。

內容簡單直接，幾乎百發百中。就是當股市上升到連擦鞋仔都在討論股票時，顯示股市已接近觸頂，就快爆煲。精明者，不但不應此時入市高追，反之應該清貨止賺，靜候下一個機會來臨。

1996年人人覺得樓價似火箭

我50年前讀到此理論，之後反覆觀察市況，尤其樓市及股市，真係鋪鋪都中。

單講樓市，先講1996年，人人覺得不但明天會更好，而是明天會噴井式的好，樓價必定似火箭，唔買就笨。於是爭相借盡瞓身買樓，能借低息的銀行職員及毋懼炒魷的公務員，不少更玩「騎樓」，即只畀最少訂金就「騎」幾間樓，以槓桿形式瞓身。

結果，當街市賣菜的三姑六叔皆「不務正業」在講炒樓時，正是「死神將至」。你可記得之後有幾多人破產、變負資產，甚至走上燒炭之路？

2015年個個話樓市剛需勁強

同樣情況也發生在2015年，個個話樓市冇得跌，因建築成本太高，剛性需要勁強，內地人湧來買樓，利息不會再升……結果？又中，再爆，同樣屍橫遍野。

2021年清潔阿姐都推介騰訊

股市當然如是，香港的「金魚」股民，只有短暫記憶，故可以「死完又再炒過」。股市升到通街叫你買然後爆煲的股票，近年最經典當然是騰訊控股（700）。

騰訊上市後令大部分人如癡如醉，尤其由2017年的170元，一直剷上2021年的707元，過程中個個似睇煙花嘩嘩聲，執輸行頭慘過敗家，紛紛跳上車。又是，當日連樓下清潔阿姐都猛推介：「碌Sir，呢隻野貴一貴都唔怕買㗎，好易賺到盤滿缽滿㗎。」終於4年的升幅，只需要1年時間，到2022年全部化為烏有，跌回180元，遍地遺骸。

今日重溫擦鞋仔理論，因近月去到邊都有「閒人」忠告我快湧去買金，原因N咁多，話睇6,000美元喎，氣氛超熾熱。唔，Again, I Smell Something Bad！

資深傳媒人 曾智華

