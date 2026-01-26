一隻地產股有炒落後機會｜曾淵滄

美國總統特朗普態度千變萬化，一下子說要向歐洲八個反對美國佔領格陵蘭的國家徵收額外關稅，但是一天後又取消了。特朗普還寫信給挪威政府，說他沒有獲得諾貝爾和平獎，不再有義務只考慮和平。不過，不知道特朗普在決定派兵到格陵蘭之前，會不會考慮到普京可能採取的行動？也許，當美軍登上格陵蘭後，才發現俄羅斯軍隊早已佔領格陵蘭更大片土地。

特朗普又再表演「TACO」

格陵蘭島是一個很大的島，比12個廣東省還大，美國要派多少軍隊才能守住那麼大的島？只要普京喜歡，俄羅斯隨時可以與美國瓜分格陵蘭，特別是當美國以武力攻打格陵蘭時，普京有更大條道理也派兵登上格陵蘭。你可以搶，為甚麼我不可以？第二次世界大戰初期，德國一開始攻佔波蘭時，蘇聯也馬上出兵從東部攻入波蘭，成功與德國瓜分波蘭。還有，歷史上法國拿破崙曾經想攻佔俄羅斯，失敗了，不戰而敗，理由是法國軍人無法在俄羅斯冰天雪地上生存。之後希特勒再一次企圖佔領蘇聯，也一樣失敗，原因與拿破侖一樣。特朗普想讓大批美軍凍死在格陵蘭？

現在特朗普說要佔領格陵蘭，普京沒有開口表態，也許普京就是在等待與美國瓜分格陵蘭的機會。還有，歐洲有3個國家說會派軍隊到格陵蘭保護格陵蘭，派多少人？法國與德國各派13人，英國只派1個人。以27名歐洲聯軍去對抗美軍？歐洲政客的政治表演太差了，看到英法德的政治表演，丹麥政府還能不向特朗普投降嗎？無論如何，特朗普在第二場關稅戰開打前又再表演一次「TACO」（Trump Always Chickens Out），這是好事，全球股市回升了，那些知道特朗普會再一次玩chicken out的人發了大財。

嘉華國際持銀娛已達68億

去年全年，恒指連升三個季度後，在第四個季度面對調整，但是多隻本地地產股則由年頭升到年尾，理由是本地住宅價格在去年3月見底了，並一路回升至今。地產股自然也上升，升得更好，既然本地地產股已經普遍上升，現在是應該留意那些相對落後的地產股是否有炒落後的機會？

上周末，嘉華國際（173）股價突然急升4%，跑贏其他地產股，值得留意。嘉華國際市值只有71億元，是中型地產股，但是單是嘉華國際手上持有的銀河娛樂（027）股票的價值已經高達68億元，難怪嘉華國際的市淨率只有0.18倍。

曾淵滄

