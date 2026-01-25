Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

積金易保安措施「加碼」 停用電子身份認證註冊 一類用戶須限期再認證才可提款

投資理財
積金局主席劉麥嘉軒今天（25日）發表網誌，表示「積金易」平台決定停用電子身份認證（electronic Know Your Customer，eKYC）註冊，以進一步優化保安。同時，智方便已於最近引入最新的加強認證措施，積金易亦提高了提取強積金的保安要求。

八成用戶用「智方便」註冊

她指出，積金易投入運作至今，已註冊的強積金計劃成員中，大約有八成是用「智方便」註冊，其餘是透過eKYC進行線上快速身份驗證和註冊積金易。

積金局主席劉麥嘉軒表示，「積金易」平台決定停用電子身份認證註冊。
有關早前有不法分子用高仿真度的偽造智能身份證，冒充計劃成員以eKYC註冊積金易，案件不涉及積金易外泄個人資料。儘管如此，經全面及詳細考慮，積金易團隊決定停用 eKYC 註冊積金易，以進一步優化保安。同時，智方便已於最近引入最新的加強認證措施。

積金易服務中心協助註冊

劉麥嘉軒表示，明白部份用戶或有不同情況，可能暫時無法使用智方便註冊積金易。為進一步協助這些用戶，由2月2日起如個別用戶對使用智方便註冊積金易需要協助，可帶同香港智能身份證，前往任何一間積金易服務中心，由中心職員協助使用中心內的自助服務站註冊積金易。

另一方面，積金易亦提高了提取強積金的保安要求，以加強保障計劃成員的利益。優化的安排如下：

- 所有早前以eKYC註冊的帳戶，如申請提取強積金，申請人便會收到積金易發出的通知，要求申請人在指定限期前透過智方便進行額外的身份驗證。

- 申請人如在指定限期內未能透過智方便完成額外身份驗證程序，提取強積金的申請將不獲處理。

- 申請人如需協助，歡迎親身前往「積金易」服務中心進行身份核實。

劉麥嘉軒呼籲，仍未註冊「積金易」的打工仔女，盡快透過智方便註冊；而已成功註冊積金易的用戶，亦應妥善保管登入資料，如用戶名稱及密碼，並定期更改密碼，提升保安以保障帳戶安全。

