機器人各有志 投資各行各路？｜久利生

踏入2026年，新股市場仍暢旺，但好像未出現超額認購萬倍的神股。港交所（388）行政總裁陳翊庭披露，目前排隊公司有超過350間。如無意外，相信港投公司很快可能又會有新公佈，就是其作出每1元投資，已帶動了超過7元、甚至是8元的市場長期資金跟投。

港投未公開完整持股名單

外界未見港投有公開其完整持股上市公司名單（或因多為中長期投資、私募性質或共同投資，部分尚未上市，故未作特定披露）。至於幾個月前首次發表年報，其披露已投資逾150個項目，投資收益達到23億元。當時已經說，「每1元的投資，帶動了超過6元的市場長期資金跟投」。差不多是每季一元的accretive節奏。

港投是香港特區政府全資擁有的投資機構，成立於2022年，肩負耐心資本的使命，以政府全資逾600億元資金為「槓桿」，聚焦硬科技、生命科技、新能源及綠色科技三大賽道，推動香港創科生態圈發展。截至去年底止，潛在項目投放的初始資金不足20%，同時錄得逾20億元投資回報，回報率有數得計，大家心中有數。港投稱跟本身訂下的目標完全一致。

當然，港投的核心價值不在於單純追求短期財務回報，而在於發揮引導與放大效應，即透過自身投資，吸引市場長期資金跟投，形成「乘數效應」。這正是港投被稱為「港版淡馬錫」的角色所在，外界理解是用公帑作半種子基金，拉動私營資本參與「高風險、長周期」的策略產業。但作為投資參考又何妨 ?

截至2025年第四季數據，於已投資項目中，有2家已在香港上市（具體公司名稱官方未公開詳細清單），據報部分被投企業有思謀科技、百圖生科、銀河通用、PPIO派歐雲等。另有超過10家企業已於2025年提交或計劃提交在香港上市申請，其中有上市前獨角獸公司。

英矽及卧安是最明確兩家

雖然沒法肯定是哪兩家公司已完成IPO，部分後續報道甚至提到「已有3家成功在港上市，另有1家預計年底上市」，也有可能包括額外一、兩家。而英矽智能（3696）和卧安機器人（6600）是目前為止最明確的兩家，亦多有報道。

英矽智能於2025年12月30日在港交所主板上市，被稱為「港股AI製藥第一股」，集資約22.77億港元，是2025年港股生物醫藥板塊最大規模IPO之一。據報為港投公司戰略投資項目。上市首日表現活躍，並且續見新高。我在自己Facebook也寫此AI Pharmacy的概念，在此不贅。

反而同日掛牌的卧安機器人，被稱為「AI具身家庭機器人第一股」或「AI家庭機器人第一股」。港投公司據報亦有份作戰略投資。上市首天股價一度漲逾10%，近日又再挑戰高位。公司產品主要包括增強型執行機器人以及感知與決策系統。增強型執行機器人主要包括靈活型技巧機器人（如門鎖機器人、窗簾機器人及手指機器人）、增強型移動機器人（如多功能家用機器人）及運動機器人。

大摩稱2026年是關鍵一年

大摩最新報告表明，2026年將是關鍵一年，人形機器人整機廠商將全力衝刺商業化，並積極建立生態系統。零部件供應商將率先從這個行業的初期增長中獲利。由於行業快速演進及多項催化因素，資本市場將非常活躍。

大摩提出的2026年十大重點包括：

1. 幾乎所有應用場景均加快驗證，包括工業、商業服務、醫療保健、家居等。

2. 行業開始洗牌及第一波整合，能否出現可商業化的案例，將成為整機廠商生存的關鍵。

3. 成本快速下降，估計中國人形機器人平均「物料清單」BOM成本將按年減少16%，即使規格持續提升，仍受惠於規模經濟及加工優化。

4. 「大腦」開發成為行業及資本市場焦點，由2025年的「身體」主導、2024年的原型機階段轉移。

5. 硬件已準備好進入量產階段，未來將持續迭代及成本壓縮。

6. 「靈巧手」能在受限的工業及服務環境中，可靠執行多步驟專業任務。

7. 隨著中國開始商業化，廠商將加快走向全球。

8. 人形機器人整機廠商IPO，將大幅推升市場對該板塊的關注度。

9. 催化劑驅動的股價波動仍將持續。

10. 形態務實主義：非人形產品短期內商業化速度更快，即時投資回報及穩定性更佳。

「大腦」概念股值得留意

該行將今年中國人形機器人銷售量預測，大幅上調一倍至2.8萬台，預期今年企業端的銷售將成為主要驅動力，取代去年由政府、研發及娛樂相關銷售主導的局面。生產量很可能明顯高於實際銷售量，因為主要廠商正大量自己生產機器人用於訓練及驗證。這亦意味零部件市場可能比先前預期更早達到可規模化生產的階段。

由此路進，可見投行界的長期預測基本維持不變，都重申對人形機器人結構性機會的樂觀看法。單看大摩的價值鏈股票清單，在中國就已經有合共46間公司，不去一一開名了。我相信港投公司不會全部都投，但CEO陳家齊也會特別贊同以上第4點及支持第8點，因為機器人公司新股愈多愈好，而下一隻港股概念股銀河通用，便是做「大腦」的，招股時可再詳細研究一下。

久利生

Facebook專頁

相關文章：亞洲年輕投資者中 香港最信唯快不破？｜久利生