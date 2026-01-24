Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

金價狂飊 飾金每兩升至5.5萬 80後太太心思思賣嫁妝「非常心動！」 專家籲留意兩大因素

投資理財
更新時間：06:00 2026-01-24 HKT
發佈時間：06:00 2026-01-24 HKT

踏入2026年，國際金價升勢凌厲，近日首次升穿每盎司4900美元大關，吸引不少市民沽出手上金器套現，不過有大行預期金價今年內仍有一成升幅，有市民手持金器心思思想沽，但又怕沽貨後金價繼續飆升而後悔。亨達集團助理總經理羅明立接受《星島頭條》訪問時建議，金價升至現水平，隨時回調5%至10%也不奇，建議黃金投資者可沽出部分持貨「食糊」，但他提醒實金投資者要因應買入價作決定，若4000美元才買金，計及交易買賣差價未必能大賺。

80後的梁太見近日金價再飆升，正躊躇應否沽出手上的金粒及金飾。她說兩年前曾將結婚所得的金飾，到金行融化成一件金粒，另外有長輩瑰贈的金鏈。她留意到某大連鎖金行的每兩金粒買入價上周約4.2萬元，最新已升至4.5萬元，短短一周多賺3000元，不諱言非常心動。

另外，由於她沒有銀行保險箱，上述金器均存放在家，由於擔心發生火警或盜竊，她更決心賣金套現。不過，梁太眼見金價持續上升，也擔心會貿貿然賣金會「沽早了」。

金價如「坐火箭」般急升，投資專家也慨嘆情況少見，羅明立直言，本月初金價還在4300美元水平，不足一個月升至接近5000美元，「我相信很多金融市場朋友，都未經歷過近期這些金價銀價這樣的表現」，20多日上升近700美元，「以前基本上很難在一個月裏有這樣的升幅。」

羅明立提醒投資者小心金價回調風險。
羅明立提醒投資者小心金價回調風險。

金價創新高前不排除大調整

在地緣政治緊張、去美元化的趨勢下，他表示，金價仍有向上走的趨勢，例如升至5500美元也不奇，但要到達這些新高前，也要提防金價隨時有較大幅調整，因此他建議黃金投資者可沽出部分持貨「食糊」，「如果你是炒賣的，用槓桿形式；低位買了金的，去到這些位置不妨要部分食糊。」他解釋，現時金價已升至4900美元，基數變大了，即使回調5%已差不多200美元，也是不小的數目。

買賣差價高 沽實金考慮買入價

至於持有實金，他說由於交易成本較貴，因此投資者宜考慮自己買入價，若在較便宜的水平，例如3000多美元時買入，現在回報已不錯可以考慮沽出部分或一半；若是4000至4300美元才買實金，計及差價成本則未必能賺很多，應否沽貨便要再衡量。

回收金飾為例，金行的回收價往往較賣出價低兩成。以某連鎖金行周五的牌價，999.9飾金賣出價為55550港元，買入價（即金行回收價）為44230元，低了剛好20%。

將金飾拿到金行回收，有可能會被收取「火耗」費用。
將金飾拿到金行回收，有可能會被收取「火耗」費用。

賣金飾亦涉「火耗」 最多10%

另外，金行回收金飾亦會收取「火耗」費用，即是熔金時產生的損耗，視乎黃金成色、重量、損耗情況，費用由4%至10%不等。不過，大部分金行均豁免回收自家金飾的「火耗」費用。若想節省「火耗」費用，選購金飾時，可避免選擇較多扭花，或接駁位的金飾，因這些細節會增加熔金的工夫，金行可能會收取更多的手續費。若一心看好金價，可考慮買入實金，如金條或金粒，由於熔金時不涉及手工費，金行買入價較回收金飾高。

縱看好金價 亦可沽20%貨落袋

羅明立表示，若投資者仍非常看好金價前景，例如預期升至6000美元，也可以沽出少部分，如20%黃金持貨。另一方面，他直言，金價升至現水平已不建議投資者追入，可待金價回調至10天、20天及50天，即分別4700美元、4550美元及4400美元作為買入參考。


 

↓即睇減息部署↓

↓即睇減息部署↓

最Hit
大律師陸偉雄提醒市民，接獲懷疑追債電話時應向相關機構查證。
疑涉集團式操作 大律師：市民切勿急於付款
港聞
2026-01-23 03:00 HKT
前萬事達卡高層轉行送外賣 每周收入僅數百元 揭中年失業悲歌「經驗讓我學會謙卑」
前萬事達卡高層轉行送外賣 每周收入僅數百元 揭中年失業悲歌「經驗讓我學會謙卑」
投資理財
2026-01-22 13:57 HKT
張栢芝3位兒子現身機場新照曝光 二仔Quintus發育驚人Lucas神情激似謝霆鋒 三仔一舉動惹熱議
張栢芝3位兒子現身機場新照曝光 二仔Quintus發育驚人Lucas神情激似謝霆鋒 三仔一舉動惹熱議
影視圈
11小時前
前TVB性感女星離巢後返街市 遭年齡歧視被鬧「醜人多八怪」 壓力爆煲就飯碗不保？
前TVB性感女星離巢後返街市 遭年齡歧視被鬧「醜人多八怪」 壓力爆煲就飯碗不保？
影視圈
15小時前
禦寒大法｜平民版「Gore-Tex防寒外套」爆紅 必學玉米式穿搭法保暖應對濕冷天氣
食用安全
2026-01-22 16:55 HKT
01:48
財政預算案2026懶人包︱幾時公布？會否派錢？即睇免稅額/消費券/長者福利等各方建議
社會
2026-01-22 07:00 HKT
最新畫面曝光！網紅師傅裝修鑿穿樓板 屋宇署：已勒令停工 擬檢控涉事承建商｜Juicy叮
01:32
最新畫面曝光！網紅裝修師傅鑿穿樓板 屋宇署：已勒令停工 擬檢控涉事承建商｜Juicy叮
時事熱話
2026-01-22 15:19 HKT
教育及職業博覽2026 掌握未來發展趨勢 開創夢想生涯路
活動資訊
2026-01-19 08:00 HKT
港人發現杜絕可疑來電妙法！活用Android手機1功能 實測2個月稱「基本冇再收過詐騙電話」 即睇分享教學！
港人發現杜絕可疑來電妙法！活用Android手機1功能 實測2個月「基本冇再收過詐騙電話」（附教學）
生活百科
2026-01-22 15:51 HKT
本地老牌旅行社遷深圳 月慳近20萬租金 讚羅湖商廈聚集同行「具協同效應」
本地老牌旅行社遷深圳 月慳近20萬租金 讚羅湖商廈聚集同行「具協同效應」
樓市動向
2026-01-22 11:46 HKT