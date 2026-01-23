2026年「三大關鍵詞」 波動市穩中求勝｜彭永東

踏入 2026 年，市場情緒顯著較一年前樂觀。隨著通脹回落、降息預期逐步兌現，加上 2025 年全球股市表現亮眼，許多投資者開始相信：「最艱難的時刻已經過去。」然而，根據我多年觀察市場的經驗，這種集體樂觀的氛圍，往往正是投資風險重新積聚的階段。

回顧 2025 年全球投資市場，下半年主要市場延續強勁升勢。美國通脹全年大致維持在 3%或以下水平，雖仍略高於中央銀行的長期目標，但降息週期已然重啟。值得注意的是，股市的漲幅高度集中於科技及人工智能（AI）相關板塊，在帶來豐厚機會的同時，也為市場埋下了不容忽視的投資盲點。

降息，不等於市場更平穩

不少投資者將降息視為「投資環境轉趨安全」的訊號。但實際上，降息政策主要作用在於改善市場流動性與資產估值，而非直接提升企業的實質盈利能力。當市場已提前消化政策轉向的利好，資產價格對於負面消息的承受能力反而會下降。

2025 年的走勢已提供清晰的提示：在充裕流動性的推動下，股票、債券甚至部分商品同步受惠。然而，一旦估值過高，市場回撤的幅度亦可能被放大。若投資者僅憑藉整體樂觀氣氛進行部署，而忽略了投資組合內部的集中度風險，實際承受的波動性可能遠超預期。

AI 投資：從「故事期」邁向「驗證期」

人工智能無疑是具備結構性潛力的長線主題。過去一年，「AI 泡沫」的討論日益激烈，相關行業的資本開支出現顯著提升，雲端計算及基礎設施投入大幅增加，反映企業正積極為未來佈局。

然而，筆者認為 2026 年的投資焦點已不再是「AI 是否有前景」，而是轉向「哪些企業能將龐大投入轉化為穩定現金流與可持續盈利」，而非僅僅依賴概念推高估值。

在篩選 AI 相關投資標的時，我會重點觀察以下三個關鍵條件：

1) 穩健現金流：企業是否具備足夠的營運現金流來支持高昂的資本開支，確保企業具備長期競爭的財務韌性

2) 差競爭壁壘：技術或商業模式是否具有真正的獨特性和難以複製的優勢，企業能否在競爭中脫穎而出並維持高利潤

3) 合理估值：估值是否接近行業平均，而非建立在過度樂觀的未來預期之上，避免因「故事」破滅而導致的資產價格大幅修正

三大關鍵詞：流動性、估值、耐性

綜合目前的宏觀環境與市場狀況，我認為 2026 年的投資部署，應特別著重以下三個方向：

1 流動性資產配置，重於市場預測：與其耗費精力嘗試判斷降息速度或市場高低點，不如將重點放在確保投資組合能夠分散不同風險來源，包括資產類別、地區及投資風格。強韌的流動性配置是應對突發波動的基礎。

2 估值與風險並重： 當市場已累積可觀升幅，「好消息」的邊際效應往往遞減，而「不及預期」的負面代價卻可能被放大。投資決策必須將風險調整後的估值納入考量，而非僅追逐高成長。

3 紀律與耐性： 真正影響長線回報的，往往不是精準的入市時點，而是在市場波動出現時，投資者能否避免因情緒驅動而被迫離場。堅守紀律和保持耐性，是穿越週期的不二法門。

總結而言，今年的投資環境並非悲觀，但肯定不會是低波動的一年。降息與 AI 熱潮為市場提供了持續的動力，同時也提高了對企業盈利與現金流的嚴格要求。與其急於追逐單一熱門主題，不如先在波動週期裡，透過分散配置來承受短期震盪，換取長線增值的空間，以確保投資組合能在不同情境下站穩腳跟。當市場氣氛愈趨一致時，真正拉開投資表現差距的，往往不是短期的「眼光」，而是長期的策略與耐性。

IPP Financial Advisers Limited 董事 彭永東（Joseph）

