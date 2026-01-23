中銀夥友和吸年輕客 完成指定理財任務可抽Switch 2

中銀香港（2388）的年輕品牌「理財TrendyToo」推出獎賞平台，客戶每月22日透過該行手機銀行登記並完成指定理財任務，可參加抽獎並有機會獲得由友和（2347）提供的數碼產品、潮流設計單品等，1月賞將送出Switch 2（名額22個）。

指定理財任務包括：

1月賞限定理財任務 抽獎次數＊ 經手機銀行開立月供股票計劃並成功供款 5次 經手機銀行申請並成功批核Chill Card 5次 基本理財任務 抽獎次數＊ 提升港幣存款結餘達港幣10,000元或以上 1次 透過任何中銀信用卡/中銀萬事達卡扣賬卡/BoC Pay+單計商戶消費達港幣1,000元或以上 1次 透過手機銀行或BoC Pay+「轉賬/轉數快」功能進行轉賬達港幣500元或以上 1次 *每人最多可獲13次抽獎機會

中銀香港個人金融及財富管理部副總經理溫晞文表示，「理財TrendyToo」通過與不同界別年輕品牌聯動，帶動年輕客群的增長。截至2025年11月底，中銀香港18 至35 歲的年輕新客戶開戶人數按年增近9 成。此外，該客群中逾9成半交易均透過電子渠道完成，反映數碼活動已深度融入年輕客群的日常理財與生活中。

友和YOHO執行董事及營運總監徐嘉穎表示，對比2024年第四季，友和YOHO活躍用戶人數按年上升近4成，電子商務成為年輕一代消費的主要渠道。

中銀香港個人金融及財富管理部副總經理（本地客層）溫晞文（左）及友和YOHO執行董事及營運總監徐嘉穎。