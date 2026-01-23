BLACKPINK明日起啟德開Show 提防3大演唱會騙案 紫外光燈驗票非100%安全

韓國人氣女子組合BLACKPINK將於明日（24日）至周一（26日）在啓德主場館舉行演唱會，在一票難求下，騙徒亦有機可乘。早前一個電視節目指出，有中學生在網上購買BLACKPINK演唱會門票時，被騙徒以付款不成功為由，多次誘騙轉帳，最終損失1.25萬元。事實上，警方早前公佈今年首周已接獲超過230宗網購騙案，當中演唱會門票騙案佔近三成，而歌迷們除了警惕以上騙案，亦要提防所謂的「認證費用」及「假飛黨」。

熱門文章：星島申訴王 | 獨家踢爆AI炒金騙局手法 逾百人遭吸血汗錢 3董事被捕

女學生陷轉帳騙局損失1.25萬

報道指出，陳小姐就讀中學的女兒，打算與同學一同觀看BLACKPINK演唱會，在二手交易平台向賣家洽購兩張門票，合共7,000元。女學生全數轉帳後，賣家指支付平台上顯示「已付款」而非「付款成功」，聲稱她未完成付款，或款項被卡在系統中。賣家隨後以「解決系統問題」為由，要求該女學生額外支付數千元不等，由於受害人心急取得門票，加上對支付系統運作不熟悉，在對方的不斷催促誘騙下多次轉帳，最終合共轉帳了1.25萬元，才警覺受騙。

母親陳小姐事後聯絡支付平台客服查詢，得知系統上顯示「已付款」的狀態，實際上代表款項已經成功到達賣家的帳戶中。而該名賣家在收款後已隨即註銷帳戶，並且無法聯絡。

提防騙徒要求「繳交認證費用」

事實上，甫踏入2026年不久已發生多宗演唱會騙案，警方早前公佈今年首周接獲超過230宗網購騙案，損失逾570萬港元，當中演唱會門票騙案佔近三成，涉款超過140萬港元。

其中，一名張學友男歌迷在網上二手平台買門票時受騙，他付款後對方以「核實銀行帳戶」為由，要求繳交認證費用並承諾全數退回，該男士不虞有詐轉帳，騙徒其後便失去聯絡，當然亦沒有提供任何門票，最終損失超過30萬港元。

「假飛」具防偽特徵 仿真度高

另一類型演唱會騙案則是「假飛黨」，這些騙徒在社交媒體上發帖出售具防偽特徵的假門票。去年9月警方偵破一宗假門票案件時，直言「檢獲的假票仿真度非常高」，向買家交收門票時，甚至會以紫外光燈即場驗票，當買家見到假票上同樣具備防偽特徵，便安心付款，並往往到入場時經票務人員檢查，才發現是假票，但此時騙徒已失去聯絡。

相關文章：12男女賣高仿假飛呃$11萬被捕 涉周杰倫G-Dragon等歌手演唱會

警方過去已多次提醒，市民應提高警覺，避免墮入騙徒圈套，包括通過官方渠道購買門票、避免用不明來源的網站或平台。同時，在二手平台進行網上交易時，應查證賣家背景，有懷疑便立即終止交易。另外亦可使用「防騙視伏APP」查證相關帳號、電話號碼或銀行帳號等，以評估詐騙風險。

相關文章：「雙租族」嘆成減稅N無人士 不想輸錢賤賣原有物業 硬食市區貴租

相關文章：月入10萬新手父母 盈餘3.8萬冀儲留學基金 專家：月供ETF拒做投資「黑仔王」

相關文章：丈夫中風離世遺大量美股 遺孀不懂處理陷困局 理財專家教轉買一產品賺被動收入

相關文章：大學生月花1.48萬遭父母指責「大洗」 靠投資應付支出 反問「一個月用幾多先合理？」

相關文章：定存「冇肉食」有何替代 專家拆解百萬部署 退休首重保本及現金流

相關文章：45歲單身女冀10年後退休 每月被動收入2.6萬 專家稱租樓變數大 籲買樓或移居大灣區