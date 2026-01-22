Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

PayMe正式支援NFC手機付款功能 推最高10%回贈獎賞

投資理財
更新時間：14:46 2026-01-22 HKT
發佈時間：14:46 2026-01-22 HKT

滙豐旗下電子錢包PayMe by HSBC宣布，正式支援NFC（近距離無線通訊技術）手機付款功能，逾330萬名用戶只需將PayMe銀聯卡綁定至手機電子錢包，便可於本地及海外以「拍卡」方式消費，並可享高達10%消費回贈優惠。

3個階段合計最多可獲600元

該行指出，由今年1月22日起至4月22日，PayMe銀聯卡用戶在香港、中國內地及全球各地以NFC功能以銀聯卡付款，均可賺取回贈，其中使用港幣、人民幣或澳門幣交易，每個推廣階段可獲累積交易金額3%回贈；以其他貨幣消費，則可享累積交易金額10%回贈。

該行又指，用戶於每個推廣階段可賺取最高200元回贈，3個推廣階段合計最多可獲600元獎賞；有關回贈將於各階段完結後，10個工作天內存入用戶的PayMe錢包。至於3個推廣階段分別為1月22日至2月21日、2月22日至3月21日，以及3月22日至4月22日。

滙豐PayMe主管李冠康指出，是次NFC功能的推出，得以讓PayMe銀聯卡結合環球商戶網絡和一拍即付的便捷體驗，成為「拍通全球」的支付平台，隨著用戶量和交易量穩步增長，將繼續為用戶帶來更創新的支付體驗，並加強支援本地實體商戶，滿足雙方的消費及支付需求。
 

↓即睇減息部署↓

↓即睇減息部署↓

最Hit
財政預算案2026懶人包︱幾時公布？會否派錢？即睇免稅額/消費券/長者福利等各方建議
社會
8小時前
財政預算案2026｜長者自住物業可豁免交差餉？政府「落閘」：令寬減機制變複雜
01:51
財政預算案2026｜長者自住物業可豁免交差餉？政府「落閘」：令寬減機制變複雜
社會
18小時前
大埔屋邨「頭七蠟燭」被擅自清走 戶主怒轟無通知 夜更保安「無間道」式爆內幕｜Juicy叮
大埔屋邨「頭七蠟燭」被擅自清走 戶主怒轟無通知 夜更保安「無間道」式爆內幕｜Juicy叮
時事熱話
2026-01-21 14:20 HKT
大棋盤即時｜火災問責須視乎調查結果 消息：高官換馬另有玄機
大棋盤即時｜火災問責須視乎調查結果 消息：高官換馬另有玄機
政情
1小時前
日本製電視最後堡壘失守 中資全面承接Sony及BRAVIA 盤點5大日企退場
01:25
日本製電視最後堡壘失守 中資全面承接Sony及BRAVIA 盤點5大日企退場
商業創科
21小時前
66歲《香港早晨》台柱三代同堂慶祝結婚41周年 背景猛料碩士畢業曾任經理 前主持太太撞樣關菊英星味濃
66歲《香港早晨》台柱三代同堂慶祝結婚41周年 背景猛料碩士畢業曾任經理 前主持太太撞樣關菊英星味濃
影視圈
6小時前
「紙皮俠」港鐵鑽石山站橫行 電動單車扮紙盒駛落月台直入車廂 港鐵出手結局大快人心｜Juicy叮
「紙皮俠」港鐵鑽石山站橫行 電動單車扮紙盒駛落月台直入車廂 港鐵出手結局大快人心｜Juicy叮
時事熱話
4小時前
大棋盤︱鄭震生閃電被炒 公僕用社媒靠自律 政務官：若真正「有料到」毋須經常刷存在感
大棋盤︱鄭震生閃電被炒 公僕用社媒靠自律 政務官：若真正「有料到」毋須經常刷存在感
政情
6小時前
炎明熹敞開合作大門迎姜濤天價轉會成最強同門 關心鍾柔美「被消失」望她安好
11:25
炎明熹敞開合作大門迎姜濤天價轉會成最強同門 關心鍾柔美「被消失」望她安好
影視圈
17小時前
本地老牌旅行社遷深圳 月慳近20萬租金 讚羅湖商廈聚集同行「具協同效應」
本地老牌旅行社遷深圳 月慳近20萬租金 讚羅湖商廈聚集同行「具協同效應」
樓市動向
3小時前