PayMe正式支援NFC手機付款功能 推最高10%回贈獎賞

滙豐旗下電子錢包PayMe by HSBC宣布，正式支援NFC（近距離無線通訊技術）手機付款功能，逾330萬名用戶只需將PayMe銀聯卡綁定至手機電子錢包，便可於本地及海外以「拍卡」方式消費，並可享高達10%消費回贈優惠。

3個階段合計最多可獲600元

該行指出，由今年1月22日起至4月22日，PayMe銀聯卡用戶在香港、中國內地及全球各地以NFC功能以銀聯卡付款，均可賺取回贈，其中使用港幣、人民幣或澳門幣交易，每個推廣階段可獲累積交易金額3%回贈；以其他貨幣消費，則可享累積交易金額10%回贈。

該行又指，用戶於每個推廣階段可賺取最高200元回贈，3個推廣階段合計最多可獲600元獎賞；有關回贈將於各階段完結後，10個工作天內存入用戶的PayMe錢包。至於3個推廣階段分別為1月22日至2月21日、2月22日至3月21日，以及3月22日至4月22日。

滙豐PayMe主管李冠康指出，是次NFC功能的推出，得以讓PayMe銀聯卡結合環球商戶網絡和一拍即付的便捷體驗，成為「拍通全球」的支付平台，隨著用戶量和交易量穩步增長，將繼續為用戶帶來更創新的支付體驗，並加強支援本地實體商戶，滿足雙方的消費及支付需求。

