前萬事達卡高層轉行送外賣 每周收入僅數百元 揭中年失業悲歌「經驗讓我學會謙卑」

投資理財
更新時間：13:57 2026-01-22 HKT
發佈時間：13:57 2026-01-22 HKT

美國去年12月失業率4.4%低於預期，但據美國傳媒報道，勞動力市場依然嚴峻，尤其是「中年失業」人士。現年48歲的曼德爾（Jay Mandel）是一為市場推廣專家，曾在萬事達卡擔任全球社交媒體副總裁、IBM等大機構任職，惟「中年失業」只好變成「斜槓族」，除了擔任行銷顧問及大學兼任講師，他最新的身份是在紐約街頭來去匆匆的Uber Eats外送員。

據《Business Insider》報道，曼德爾曾在萬事達卡工作8年時間，帶領該機構的全球社交媒體策略團隊，一路晉升做到副總裁，並在IBM工作過。他擁有哥倫比亞大學碩士學位，無論從學歷或經歷來看，都屬於典型的紐約精英階層。

Jay Mandel）曾任萬事達卡全球社交媒體副總裁、IBM等大機構。（網上圖片）
失業變斜槓族 冀儲錢自建公司

然而，他近年陷入「失業大軍」，不再獲得大機構護蔭、轉型為行銷顧問和大學兼任講師的「斜槓族」後，收入「斷崖式下跌」，令他墮進前所未有的財務困境，坦言「這些收入並不足以支撐生計，因為我正在籌措資金，準備建立自己的公司」。

曼德爾的心理治療師建議他嘗試做外賣員，但並非出於財務需要，「我的治療師認為，去看看不同階層的生活會對我有幫助」，但這個建議讓他糾結數月，親友也勸阻：「你不應該淪落到要做這個」，認為以其背景，不該接這種工作。

每周賺數百美元 「跟孩子食餐好」

直到去年10月，他終於克服了自己的尊嚴包袱，開始在紐約街頭穿梭送餐。這個決定成為他度過財務難關的「救生圈」，「我很難判斷像我這樣的人到底有多少，我們為了維持生計而投入零工經濟」，現時他做外賣通常每周可賺數百美元，可用來跟孩子過一個像樣的周末，例如外出吃一頓好的。

外賣員額外付出 卻得不到認可

談到由企業高層到外送員的反差，他說：「在企業世界裡，額外付出通常會換來認可或晉升，但在外賣這行，卻幾乎感受不到這種回饋。」有一次他為了客戶取蛋糕，店家剛好沒有對方要的口味，他花了20分鐘在電話上協調，幫忙找替代方案。到他把蛋糕送達時，客戶一臉茫然，沒有一句謝謝，沒有額外小費，「甚麼都沒有」。後來他意識到，這些外賣平台向客戶收取了高昂費用，消費者自然覺得沒有義務再給小費。

他表示，「整體來說，跑Uber Eats的經驗讓我學會謙卑，我不覺得自己比其他外賣員高尚」，他也漸漸從外賣工作找到樂趣，例如發現新的餐廳，去到那些平常根本不會踏足的社區。

美國失業率數字，似乎反映勞動力市場似乎未有迅速惡化，但小市民生活依然不易。
「身邊許多朋友處境類似」

美國去年12月失業率為4.4%，11月失業率亦由4.6%的4年高位，向下修訂至4.5%，美國勞動力市場似乎未有迅速惡化，但曼德爾相信，官方的失業數據捕捉不他這類人士，「我從未想過自己會在財務上如此掙扎，而且感覺身邊許多朋友都處於類似處境。我不認為目前的就業狀況是我個人行為造成的。無論是跑Uber Eats還是當兼任講師，這都是一個龐大系統運作下的結果，而我對此無能為力」。

