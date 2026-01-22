Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

生平最得意傑作｜周顯

投資理財
更新時間：10:10 2026-01-22 HKT
發佈時間：10:10 2026-01-22 HKT

近幾個月，筆者在忙着寫《生命與智能》一書，這是一本「科普+未來學+哲學」的書，本來打算寫8萬至10萬字，現在寫了20多萬字，還未寫完，好像是陷入了泥淖。

筆者這大半生寫了很多本書，從炒股到政治、經濟、歷史、科普、哲學、文字學，論到種類之多，應該是現今世上無雙了，在古代還有一個，就是阿里士多德。

只是學術 不是玄學作品

不過，如果論到生平最得意的傑作，莫過於《八卦易經河圖洛書大解密》，這其實是一本歷史書，主題是講中國曆法，用一套簡單的理論，一次過解決了八卦、河圖、洛書、《易經》這些玄學上的基本問題。

這些是千古聰明才智之士研究了幾千年，都解不通的問題，居然被我一下子解通了，我都覺得自己很勁，可惜的是，我雖然覺得自己的解釋很淺，但很多人都覺得很深、很悶，買了也不看，看了也不明白。

還有的是，這本書不是玄學作品，只是學術，沒有「實用」價值，玄學家水平不夠，買了也看不明白，有興趣者，可到actvmall購買。

周顯

相關文章：鈔能力應對大排長龍餐廳｜周顯

↓即睇減息部署↓

↓即睇減息部署↓

最Hit
財政預算案2026懶人包︱幾時公布？會否派錢？即睇免稅額/消費券/長者福利等各方建議
社會
3小時前
財政預算案2026｜長者自住物業可豁免交差餉？政府「落閘」：令寬減機制變複雜
01:51
財政預算案2026｜長者自住物業可豁免交差餉？政府「落閘」：令寬減機制變複雜
社會
13小時前
日本製電視最後堡壘失守 中資全面承接Sony及BRAVIA 盤點5大日企退場
日本製電視最後堡壘失守 中資全面承接Sony及BRAVIA 盤點5大日企退場
商業創科
16小時前
大埔屋邨「頭七蠟燭」被擅自清走 戶主怒轟無通知 夜更保安「無間道」式爆內幕｜Juicy叮
大埔屋邨「頭七蠟燭」被擅自清走 戶主怒轟無通知 夜更保安「無間道」式爆內幕｜Juicy叮
時事熱話
20小時前
駐天津處主任鄭震生自爆受款待後被炒 政制局: 有違反《防止賄賂條例》之嫌 已轉介執法部門跟進
駐天津處主任鄭震生自爆受款待後被炒 政制局: 有違反《防止賄賂條例》之嫌 已轉介執法部門跟進
政情
11小時前
陳自瑤13歲女王靖喬情竇初開 與男友錫錫相被流出 媽咪盼外界尊重女兒：需要空間和隱私
陳自瑤13歲女王靖喬情竇初開 與男友錫錫相被流出 媽咪盼外界尊重女兒：需要空間和隱私
影視圈
11小時前
「最強小三」驚爆被百億男友「閂水喉」自揭因不安份守己需問銀行借錢：我係癲㗎
「最強小三」驚爆被百億男友「閂水喉」自揭因不安份守己需問銀行借錢：我係癲㗎
影視圈
11小時前
格陵蘭之爭｜特朗普：與北約達成協議框架 撤回歐洲關稅威脅
格陵蘭之爭｜特朗普：與北約達成協議框架 撤回歐洲關稅威脅
即時國際
1小時前
62歲阿伯獲上市公司即請 見工個半鐘收Offer 霸氣反問：「啲後生仔女去晒邊？」｜Juicy叮
62歲阿伯獲上市公司即請 見工個半鐘收Offer 霸氣反問：「啲後生仔女去晒邊？」｜Juicy叮
時事熱話
18小時前
格陵蘭之爭｜特朗普多次將格陵蘭誤稱冰島 稱美國將永久參與格島礦產權益
即時國際
4小時前