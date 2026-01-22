生平最得意傑作｜周顯

近幾個月，筆者在忙着寫《生命與智能》一書，這是一本「科普+未來學+哲學」的書，本來打算寫8萬至10萬字，現在寫了20多萬字，還未寫完，好像是陷入了泥淖。

筆者這大半生寫了很多本書，從炒股到政治、經濟、歷史、科普、哲學、文字學，論到種類之多，應該是現今世上無雙了，在古代還有一個，就是阿里士多德。

只是學術 不是玄學作品

不過，如果論到生平最得意的傑作，莫過於《八卦易經河圖洛書大解密》，這其實是一本歷史書，主題是講中國曆法，用一套簡單的理論，一次過解決了八卦、河圖、洛書、《易經》這些玄學上的基本問題。

這些是千古聰明才智之士研究了幾千年，都解不通的問題，居然被我一下子解通了，我都覺得自己很勁，可惜的是，我雖然覺得自己的解釋很淺，但很多人都覺得很深、很悶，買了也不看，看了也不明白。

還有的是，這本書不是玄學作品，只是學術，沒有「實用」價值，玄學家水平不夠，買了也看不明白，有興趣者，可到actvmall購買。

周顯

