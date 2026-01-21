GUM稱強積金1月人均暫賺8395元 大中華股票基金明顯領先

強積金（MPF）顧問機構GUM表示，強積金市場於新一年首兩周大部分基金指數均錄得升幅，其中GUM強積金綜合指數升至293.8，單計1月回報已達2.6%，人均回報則錄得8,395元。該機構又指，股票市場氣氛良好，帶動股票基金指數升3.7%；混合資產基金指數亦上升2.5%；不過，固定收益基金則維持防守角色，僅升0.1%。

歐美股票基金相對落後

截至1月16日，股票基金升勢全面，但明顯由亞洲市場領跑，歐美市場相對落後。大中華股票基金以6%的升幅領先全組別，其次為亞洲股票基金錄得5.7%，以及香港股票基金的5.3%，反映市場資金明顯流向區內增長動能較強及估值較吸引的市場。

日本股票基金亦不俗，上升4.8%，香港股票基金（追蹤指數）亦升4.6%，但歐洲股票基金僅升2.8%、環球股票基金升2.4%，而美國股票基金更只升1.4%。

預設投資策略基金維持穩健

混合資產基金方面，股票佔比最高的混合資產基金（80%至100%股票）錄得3.8%升幅，是混合資產類別中表現最亮眼；目標日期基金亦表現不俗，上升3.5%；股票比重較低的混合資產基金（60%至80%股票、40%至60%股票與20%至40%股票）亦分別錄得3.1%、2.2%和1.4%的升幅。

至於預設投資策略基金（DIS）維持一貫穩健走勢，核心累積基金錄得1.6%回報，受惠於其較高的股票比重；而65歲後基金則上升0.6%，反映其較保守的資產組合於升市中表現較為穩健。

環球及港元債券基金負回報

不過，固定收益基金表現較遜色，人民幣及港幣貨幣市場基金與人民幣債券基金均錄0.3%升幅，強積金保守基金上升0.1%，環球債券基金與港元債券基金更分別錄得負0.1%與負0.2%，主要受全球債息波動及息口預期調整影響。

GUM提醒，強積金是長期退休儲備工具，建議定期檢視資產配置，保持多元化，並留意風險管理。股票基金雖短期波動較大，但長遠而言具備較高增值潛力；固定收益資產則有助穩定組合波動。

