達里奧斥特朗普引發「資本戰爭」 遭盟友拋售美債 信任破產 呼籲買「硬資產」對沖

美國總統特朗普威脅要向反對將丹麥自治領土格陵蘭出售予美國的國家徵收新關稅，令周二美國國債價格顯著下挫。有「鱷王」之稱的全球最大對沖基金橋水（Bridgewater）創辦人達里奧（Ray Dalio）近日更於達沃斯世界經濟論壇上警告，特朗普近期的強硬政策，可能觸發國際「資本戰爭」，持有大量美元和美債的國家可能不再願意為美國財政赤字提供融資，動搖全球金融秩序。

國際互信破裂 美續大量發債

據外媒《CNBC》報道，達里奧指出，貿易逆差與貿易戰的背後，實質蘊藏「資本和資本戰爭」危機。若國際間互信破裂，長期持有巨額美元及美債的國家，可能不再願意為美國的財政赤字提供融資。與此同時，美國仍持續發行龐大債務，一旦供求雙方信心動搖，將構成嚴峻問題。

他更強調，歷史顯示國際地緣政治衝突升級時，即使盟友國亦不願承擔彼此的債務，轉向黃金等「硬資產」避險，直言「這符合邏輯、也符合事實，而且在世界歷史上屢見不鮮」。

投資組合宜配置5%至15%黃金

面對潛在波動，達里奧重申分散投資的重要性，建議投資者不宜過度集中於單一資產或國家，並特別提及黃金是金融壓力時期的重要避險工具，認為在典型投資組合中配置5%至15%黃金，能有助對沖風險。

他表示，「當其他資產表現不佳時，它的表現非常好，它是一種有效的分散投資工具」。值得留意的是，現貨金價今早曾飆升至每盎司4,844美元的歷史高位，今年以來已累升逾12%。

