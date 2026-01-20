羅兵咸指近四成CEO擬拓新行業 AI價值漸顯 網絡威脅成主要憂慮

羅兵咸永道今日（20日）公佈《第29期全球CEO調研亞太區報告》顯示，儘管風險環境更為複雜，但37%亞太區CEO計劃未來3年突破傳統行業邊界，以尋求新增長機遇，目標行業包括科技、健康服務、資產與財富管理、運輸與物流、零售及工業製造。逾半數CEO更表示，在過去5年中，已有超過10%收入來自新業務。該報告基於全球4,454位CEO的回覆，其中1,766位來自亞太區。

39%稱AI帶來額外收入

報告顯示，亞太區CEO正從人工智能中看到價值。39%的CEO稱AI在過去12個月內帶來額外收入，高於全球同行的30%。同時，26%的CEO看到了切實的成本降低，15%同時實現了收入增長和成本降低。

不過，企業AI基礎建設存在分佈不均的情況。只有26%機構表示，在文化、技術環境、戰略/AI路線圖、負責任的AI、人才、投資和數據這7大核心領域中，至少有6個領域具備了扎實AI基礎。報告還發現，那些AI基礎更牢固的企業，通過AI提升收入並降低成本的可能性是其他企業的兩倍。

對未來收入增長信心仍弱

另一方面，儘管59%的亞太區CEO預計未來12個月全球經濟狀況將改善，但其對自身短期收入增長的信心卻有所降低。僅有21%的CEO表示對來年的收入前景「非常有信心 」或「極度有信心 」，低於上年的34%，也低於全球同行（30%）。

至於信心減弱的主要原因在於風險敞口普遍上升，尤其是網絡威脅的顯著增加。值得注意的是，在本次全球調研中，亞太區是唯一一個認為網絡風險顯著高於經濟壓力等其他所有風險的地區。相比之下，關稅帶來的影響並未如預期般嚴峻，僅有24%的CEO認為其自身高度暴露於關稅風險，51%則預計未來一年關稅對其公司淨利潤率的影響微乎其微甚至沒有影響。

今年成AI發展關鍵分水嶺

普華永道全球主席康慕德（Mohamed Kande）表示，2026年正成為AI發展的關鍵分水嶺，少數領先企業已成功將AI轉化為切實可衡量的財務收益，但還有不少企業仍停留在試點探索階段，這一差距已逐漸顯現在企業信心與市場競爭力方面，而且差距將迅速擴大。

普華永道中國主席兼首席執行官何睦寧（Hemione Hudson）亦表示，AI不再僅僅是一種技術工具，已成為企業構建未來競爭力所必需的基礎設施。該行協助眾多中國企業推進AI轉型，見證了從探索階段邁向價值實現的轉變過程。報告顯示，已有17%的內地CEO通過應用AI同時實現了成本降低與收入增長，這一比例高於全球平均水平，不僅為本土企業提供了可複製的發展路徑，也向世界展示了中國在AI領域的能力。