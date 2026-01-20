錢大媽蝕錢夠膽申上市｜曾智華

住處附近的靠背壟道與落山道交界，有一個三千呎的大舖位，早年由佳寶超市經營，後來結業。此位置極靚，因就在港鐵站口，理應可叫高租金，以及大把人想租。

但奇怪的是，約5年前，佳寶拉閘後，竟一直空置，每次我路經，都會覺得可惜（平白浪費黃金位置，百思不得其解為何租唔出？是否因業主叫價過高企硬，搞到一拍兩散？）。

「田大媽」花巨款租靚舖

直至半年前，此空舖突出現裝修工人大興土木，我以為必定是有人投下重本，開設茶餐廳類的食肆。點知發展下去，原來是變成另一間低檔超市「田大媽」，走國內平民式的市場。

最難明是敞大空間，只擺下幾個貨架，放上疏疏落落的蔬菜水果及罐頭。另外，將其他樓面外判豬肉檔、燒臘檔、海鮮檔及凍肉檔。

整間雜會式市場，完全看不出有任何搏殺意志。半年了，仍是給人一種「求求其其」感覺，似足一夜隨時消失的模式。

究竟這間「田大媽」，花巨款租靚舖，但又Hea住經營，背後有甚麼心態呢？非常難明。

無法「錢大媽」有何競爭力

講到「大媽」，另有一單更難明，係點解國內中低檔次的街坊豬肉蔬菜集團，竟夠膽在香港申請上市？

唯一解釋，是睇準近兩年港交所以至整個特區政府，對上市申請，抱住——「但求就手」的政策。只一味谷數字而不求質素，搞到雞犬升天，蝕本公司也可來此集資，何其荒謬？

最好笑，不少損友擺明玩我問：「碌sir，若錢大媽上市申請成功，你會否去馬掃貨呀？」（當我土瓜灣曾大媽？）

小弟買股票，其中一樣必然條件，為必須能夠直接檢視公司的服務質素，例如中電（002）、煤氣（003）、港鐵（066）、國泰航空（293）、港交所（388）……首先肯定其業務策略、營利前景及公司管治，才會決定應否吸納。

錢大媽自從2018年進軍香港，我已無法看到其經營模式有何競爭力。再看看其交出的業績，去年竟虧損2.9億。咁都夠膽申請上市？邊個傻佬會包銷？唔好玩啦！

資深傳媒人 曾智華

相關文章：投資潮流產品股的危險｜曾智華

中央擔心「內卷」多於壟斷｜曾淵滄