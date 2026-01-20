Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

錢大媽蝕錢夠膽申上市｜曾智華

投資理財
更新時間：11:08 2026-01-20 HKT
發佈時間：11:08 2026-01-20 HKT

住處附近的靠背壟道與落山道交界，有一個三千呎的大舖位，早年由佳寶超市經營，後來結業。此位置極靚，因就在港鐵站口，理應可叫高租金，以及大把人想租。

但奇怪的是，約5年前，佳寶拉閘後，竟一直空置，每次我路經，都會覺得可惜（平白浪費黃金位置，百思不得其解為何租唔出？是否因業主叫價過高企硬，搞到一拍兩散？）。

「田大媽」花巨款租靚舖

直至半年前，此空舖突出現裝修工人大興土木，我以為必定是有人投下重本，開設茶餐廳類的食肆。點知發展下去，原來是變成另一間低檔超市「田大媽」，走國內平民式的市場。

最難明是敞大空間，只擺下幾個貨架，放上疏疏落落的蔬菜水果及罐頭。另外，將其他樓面外判豬肉檔、燒臘檔、海鮮檔及凍肉檔。

整間雜會式市場，完全看不出有任何搏殺意志。半年了，仍是給人一種「求求其其」感覺，似足一夜隨時消失的模式。

究竟這間「田大媽」，花巨款租靚舖，但又Hea住經營，背後有甚麼心態呢？非常難明。

無法「錢大媽」有何競爭力

講到「大媽」，另有一單更難明，係點解國內中低檔次的街坊豬肉蔬菜集團，竟夠膽在香港申請上市？

唯一解釋，是睇準近兩年港交所以至整個特區政府，對上市申請，抱住——「但求就手」的政策。只一味谷數字而不求質素，搞到雞犬升天，蝕本公司也可來此集資，何其荒謬？

最好笑，不少損友擺明玩我問：「碌sir，若錢大媽上市申請成功，你會否去馬掃貨呀？」（當我土瓜灣曾大媽？）

小弟買股票，其中一樣必然條件，為必須能夠直接檢視公司的服務質素，例如中電（002）、煤氣（003）、港鐵（066）、國泰航空（293）、港交所（388）……首先肯定其業務策略、營利前景及公司管治，才會決定應否吸納。

錢大媽自從2018年進軍香港，我已無法看到其經營模式有何競爭力。再看看其交出的業績，去年竟虧損2.9億。咁都夠膽申請上市？邊個傻佬會包銷？唔好玩啦！

資深傳媒人 曾智華

相關文章：投資潮流產品股的危險｜曾智華

中央擔心「內卷」多於壟斷｜曾淵滄

↓即睇減息部署↓

↓即睇減息部署↓

最Hit
煤氣津貼優惠2026｜長者基層煤氣費半價！4類人可申請 免費維修爐具／ 豁免指定收費
煤氣津貼優惠2026｜長者基層煤氣費半價！4類人可申請 免費維修爐具／ 豁免指定收費
生活百科
16小時前
胡楓94歲生日羅蘭罕有「失場」四大曾孫一句冧爆太公 大曾孫完美遺傳俊俏基因
胡楓94歲生日羅蘭罕有「失場」四大曾孫一句冧爆太公 大曾孫完美遺傳俊俏基因
影視圈
19小時前
中移動「一咭兩號」恢復申請 去年突停辦 曾被指涉詐騙風險 新政策需額外繳月費
中移動「一咭兩號」恢復申請 去年突停辦 曾被指涉詐騙風險 新政策需額外繳月費
商業創科
2026-01-19 10:25 HKT
曾連開11店！內地連鎖雜貨超市「好特賣」葵芳店結業 昔憑$2可樂發圍 網民：幾個月前已冇乜零食賣
曾連開11店！內地連鎖雜貨超市「好特賣」葵芳店結業 昔憑$2可樂發圍 網民：幾個月前已冇乜零食賣
生活百科
16小時前
揭900億內地「狗血劇」行業秘史 5天狂拍80集 戲劇學生無戲開 「裸露都接」
揭900億內地「狗血劇」行業秘史 5天狂拍80集 戲劇學生無戲開 「裸露都接」
商業創科
5小時前
筲箕灣燒味店突爆紅！門外近20人等位食客震驚「傻咗勁多人」 心水清網民解釋1原因所致：呢間好食又唔貴！
筲箕灣燒味店突爆紅！食客震驚「傻咗勁多人」 心水清網民解釋1原因所致：呢間好食又唔貴！
飲食
18小時前
大棋盤︱政府飲用水風波 消息：紀律調查結果今公布 前署長陳嘉信勳章或被褫奪
大棋盤︱政府飲用水風波 消息：紀律調查結果今公布 前署長陳嘉信勳章或被褫奪
政情
4小時前
31歲TVB當紮小生為離巢鋪路？頻北上再度做男一前途無限 早前赴無綫頒獎禮要靠邊站
31歲TVB當紮小生為離巢鋪路？頻北上再度做男一前途無限 早前赴無綫頒獎禮要靠邊站
影視圈
13小時前
天后行山貼地搭小巴 容祖兒稱「洗盡鉛華」嚇窒阿Sa
天后行山貼地搭小巴 容祖兒稱「洗盡鉛華」嚇窒阿Sa
影視圈
19小時前
麥道朗 (圖) 將在星期日沙田客串一天，當日舉行兩場一級賽，騎者已經卜定騎「舉步生風」及「浪漫勇士」。
麥道朗周日客串卜定惡馬
馬圈快訊
19小時前