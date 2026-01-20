謝清海揚言黃金「只買不賣」 視為畢生積蓄 籲投資組合配置20%

格陵蘭問題引發地緣政治局勢升溫，資金湧入貴金屬市場避險，國際金價一度升穿每盎司4,690美元水平，白銀亦曾升越94美元。有「股壇金手指」之稱的惠理集團創辦人謝清海續看好貴金屬表現，建議將投資組合中的20%設定為以黃金為主貴金屬，其餘60%為股票、20%為債券。根據2025瑞銀全球家族辦公室報告顯示，2024年黃金和貴金屬平均配置比例僅為2%。此外，獨立外匯商品分析師盧楚仁預期，金價本月或挑戰5,000美元心理關口。

不買衍生品或結構性產品

71歲的謝清海接受外媒訪問時青示，「我是個非常有耐心的投資者，買了貴金屬後不進行交易，並將它們視為畢生積蓄的一部分」。他又提到，自己不買衍生品或結構性產品，也從不借錢投資。

累計投資收益逾2.5億美元

報道又引述知情人士指出，謝清海從2008年開始對貴金屬進行小額投資，十年後開始大量買入實物黃金ETF，累計投資收益達2.511億美元，漲幅高達167%。此外，謝清海還投資了黃金礦業股票、實物金條和金幣。

知情人士又指，謝清海管理個人財富的家族辦公室規模約14億美元，其中貴金屬約佔資產的四分之一。

盧楚仁：金價或挑戰5000美元

另一方面，盧楚仁指金價、銀價再向上升，受地緣政治局勢緊張及美元走弱所帶動，特別是歐洲派軍駐守格陵蘭，特朗普隨即宣布加徵關稅，導致市場避險情緒升溫。

他預計，金價本月或挑戰5,000美元心理關口，若美國、伊朗爆發激烈衝突、或美國法院裁決特朗普關稅政策敗訴，金價甚至可能突破5,000美元。銀價方面，預期100美元關口很快就會被觸及，而由於白銀現價已經升至93美元，或升至110美元才見頂。

被問及現時買實體金條和銀條的投資部署，盧楚仁表示，若是投機炒賣，目前黃金和白銀追漲仍有空間，但建議作實物部署的投資者或可等待回調後再買入。

