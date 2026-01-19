巴菲特直言現金不是好資產 稱投資是有趣遊戲 「遵循規則就不會蝕」

「股神」巴菲特今年1月起已正式退休，卸任了巴郡行政總裁一職，但其投資觀念仍然備受市場關注。據外媒報道，巴菲特在一個訪談節目中表示，雖然現金像「氧氣」一樣，但現金「不是一種好資產」，自己更喜歡擁有自己的企業。他又指，不喜歡巴郡擁有這麼多現金，並且很樂意在適當時機花掉1,000億美元（約7,800億港元）。值得留意的是，巴菲特是在去年5月接受CNBC採訪時發表上述言論，但該採訪直至上周才播出。

找不到估值吸引且規模大股票

據外媒《Business Insider》報道，巴菲特在節目中直言找不到任何估值吸引人、且規模足夠大的股票或企業，能夠對其市值高達1萬億美元的集團產生重大影響。他表示，「巴郡只買了一、兩件東西，但根本是九牛一毛」。

但他強調，只要條件合適，「我今天下午就願意花1,000億美元」，並補充指自己寧願以合理價格將1,000億美元投入一家商業模式優秀的企業，也不願意持有1,000億美元現金。

事實上，雖然巴郡持有多間子公司，業務橫跨各領域，但截至去年9月底止，巴郡仍持有3,817億美元（約2.98萬億港元）現金儲備。同時，巴郡亦連續12個季度成為股票淨賣出方，甚至連續5個季度未有進行回購，反映市場上缺乏具吸引力投資機會。

現金如氧氣一樣 「總是需要有」

巴菲特表示，持有一定數量的現金是必要的，猶如「氧氣」一樣，並指「你總是需要有現金」，因為你無法預測未來會發生甚麼。但他又直言，「現金不是好資產」。報道提到，巴菲特一向偏好於持有具生產力的資產，例如能產生利潤及支付股息的企業，而非偏好黃金、比特幣等不會產生任何收益的資產，又或是在物價上漲時會貶值的現金。

他又指，自己不知道股市未來會如何發展，但始終認為投資是一場「有趣的遊戲」，「只要遵循規則，就幾乎不會虧損」。報道形容，巴菲特此言可能指的是他投資風格的關鍵原則，包括「只投資自己了解的領域」、「確保有足夠的安全邊際」，以及「將買入股票視為長期持有企業一部份」。

