中央擔心「內卷」多於壟斷｜曾淵滄

中國國家市場監督管理總局日前突然出手，針對內地大型線上旅遊服務平台攜程（9961）以涉嫌壟斷的行為立案調查。結果，攜程股價於1月15日最低跌至446元，與1月13日的高價613元比較，跌幅達27%，過了一天，即1月16日，總算有一點點的反彈，以466.2元收市。

騰訊、阿里及美團曾跌八成

數年前，騰訊（700）、阿里巴巴（9988）、美團（3690）及其他知名的科技線上平台也曾經面對相類似的調查，結果騰訊股價從730元跌至170元，阿里巴巴從304元跌至55元，美團從460元跌至61元，跌幅介於77%至87%，都很可怕。因此，這次攜程面對調查，真不知道27%的跌幅是否足夠？幸好，當年經過調查，整改之後，目前騰訊股價已經從低位回升2.6倍，與歷史高點只相差15%，阿里巴巴也從低位回升2倍，與歷史高點相差45%，美團則只從低位回升64%，距離歷史高位還差78%。

美團反彈弱 因受累「內卷」

這三隻股當年差不多同時面對調查，跌幅介於77%至87%，可以說相差不大，但反彈回升的力度則差得很遠。美團算是最差的，難怪騰訊會把手上持有的部分美團當成股息派給股東。現在，美團已經完全不再被調查壟斷行為，但面對的是強有力的新競爭者，即阿里巴巴與京東（9618），競爭所帶來的壓力也是很大，這是「內卷」。

中央反壟斷相對較易處理

對中央而言，反壟斷似乎比較容易處理，可以禁止這些企業停止某些行為，可以罰款。但是，「反內卷」則複雜的多，電動車業的「內卷」已經持續多時，中央一而再的說不要再搞「內卷」，但是成效有限。企業產能過剩，不減價賣不出去，中央能禁止減價嗎，不減價產品賣不出去的結果可能是企業倒閉，誰來負責？

騰訊、阿里巴巴、美團這三隻股當年一起面對壟斷調查，其中復甦力度最強的是騰訊，最主要的原因是馬化騰個人的性格，他面對調查後以第一時間表示會絕對配合中央政策。阿里巴巴的馬雲要用一段時間自我冷靜才復出，但是馬雲也的確是個人才，今天的阿里巴巴再度搞得有聲有色。美團比較倒楣，竟然從當年面對壟斷調查變成今天面對「內卷」式競爭。

攜程現價值得小注投機

據說，目前攜程之所以被調查，起因是全國酒店業「內卷」嚴重，而大部分酒店都依賴攜程線上訂房服務，導致攜程有能力在後台強制修改酒店的房間定價，想接受攜程訂房服務的酒店都會「被逼」簽下允許攜程改變酒店房間訂價的協議。如果傳聞屬實，相信問題不大，只要攜程願意取消與酒店訂立的這些可以任意改變酒店房價的協議，問題就應該解決了。今日的中央政府，應該擔心「內卷」多於擔心壟斷，如果我們從這個角度來看，攜程現價是值得小注投機，賭一賭攜程面對的問題不大。

曾淵滄

