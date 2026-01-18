特朗普謀格陵蘭 巨富紛插旗 幕後推手被指一集團繼承人 著名右翼盼建「自由城市」｜藍血工廠

當全世界的左膠還在為特朗普的回朝痛哭流涕、擔心美國民主已死之時，華爾街與矽谷的頂級大亨們——也就是平日把「氣候變暖」、「社會正義」掛在嘴邊的那班「覺醒」富豪——早已悄悄穿上了羽絨服，登上了飛往格陵蘭（Greenland）的私人飛機。

包括貝索斯、蓋茨及Altman等

2009年當時他第一次提出要「買下格陵蘭」，哥本哈根的政客與歐盟的精英們，個個嗤之以鼻，嘲笑這位地產商人把國際地緣政治當成了曼哈頓的物業拍賣。丹麥首相那是何等的高傲，直斥此意念「荒謬」。

但六年後的今天，當年在台下跟着嘲笑侵侵的超級富豪們，身體卻很誠實。亞馬遜的光頭貝索斯（Jeff Bezos）、微軟的比爾蓋茨（Bill Gates）、彭博社的老闆彭博（Michael Bloomberg），甚至那個搞出ChatGPT、一度被視為人類未來希望的Sam Altman，原來早就跟隨侵侵的指揮棒，在這片冰天雪地上插了旗。

他們投資了一家叫Kobold Metals的公司，用人工智能（AI）在格陵蘭的凍土下尋找稀土和電池金屬。理由當然冠冕堂皇：為了「綠色能源」，為了拯救地球。

幕後推手是Estée Lauder繼承人

幕後推手，原來是雅詩蘭黛（Estée Lauder）家族繼承人Ronald Lauder。這位曾與侵侵在沃頓商學院同窗的老友，早就看穿了北極圈價值。正是他在2018年向侵侵進言：買下格陵蘭，不僅是地產交易，更是戰略。Lauder先生不只動口，還動手投資了當地的淡水公司。化妝品大亨明白，未來的世界，水資源和稀有金屬，比唇膏和粉底更值錢。

Peter Thiel想建「自由城市」

更有趣的是那個PayPal創辦人、矽谷著名的「右翼異類」Peter Thiel。他更有創意，不想挖礦，想在格陵蘭建一座「自由城市」（Freedom City）：沒有煩人的工會，沒有歐盟繁瑣的法規，但就有無限的資源和可能會因氣候變暖而顯露出來的良港。

蓋茨和貝索斯這些平日被視為反侵陣營的「進步派」領袖，在利益面前，與他們眼中的「獨裁者」展現了驚人默契。氣候變暖導致冰層融化，對環保人士是災難，對這些大亨來說，卻是降低開採成本的天賜良機。

藍血工廠

