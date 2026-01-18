特朗普四出點火 全球陷混亂 警惕任期第二年泡沫爆破 專家剖析對香港股樓影響｜林本利

各大行近期紛紛發表2026年展望，林本利亦趁新年伊始，分析今年以至未來三年股樓前景。他去年初已預期，特朗普上任美國總統頭兩年會「四出點火」，為全球帶來極大不確定性，他相信這種情況會持續；中國經濟仍在調整階段，續靠內需或財金政策提振。至於香港，在經濟表現持續向好，減息周期持續下，恒指今年可望突破30000點，至2028年保守估計可見31800點。

恒指在2020至2023年經歷4年跌市，至2024年終於擺脫頹勢升17.7%，2025年更大升27.8%，林本利相信不少投資者過去兩年已賺回之前4年的損失，因此勿輕言放棄港股。

減息周期有利香港經濟股市

多間大行均預期恒指今年可突破30000點，星展的「最牛」情境更料見36500點。林本利相信，港股較難連續兩年升近三成，但相信恒指可挑戰30000點水平，即是較去年底的25630點升17%。在減息周期下，美元指數回落，將有利香港這個外向型經濟體，「香港經濟很依賴幣值低」，因港元走低將吸引更多旅客來港消費、刺激出口。他回顧2015年美元指數在96至97左右，恒指高見28000點；而過去多次突破30000點時，美元指數也跌至90甚至更低水平。

不過，他預期大市總會經歷一輪調整，他以恒指去年的高低波幅8700點，若將此波幅減半至約4000點，恒指或先由現時27000點回落至23000點水平，其後才反彈向上。「再看之前恒指每逢升上30000點時，其低位都不是25000或26000點，而是22000、23000、24000點，所以我認為23000點是合理的（回調水平）。」展望未來3年，他保守估計恒指可攀升至31800點，即較去年底的25630點升24%，連同每年約3厘股息(3年約10厘)，即賺34%，未來3年年均回報至少有10%，是合理期望。若未夠貨，可在25000點左右多入貨。

跟據往績，美國總統任期第二年，美股升跌機會接近一半。

明後年才「大舉進攻」美股

至於美股，林本利態度較謹慎，重申要警惕AI泡沫爆破的風險。他去年已分析美股表現與總統上任年期相關，2026年是特朗普今屆任期第二年，根據1928年至2025年的歷史數據，總統任期第二年升市的比例約54%，下跌機率為46%，升跌機會接近一半。他舉例，標指在2018年和2022年分別跌6.2%及19.5%，這兩年恰好也是總統任期的第二年。相反，總統上任第三年和第四年，美股表現較佳，升市比例分別達87%和76%，故他建議學生在2027及2028年才「大舉進攻」美股。

長線持有物業「有利可圖」

另一方面，本港樓市氣氛持續改善，近日有大型新盤銷情暢旺，大行花旗更將今年樓價升幅預測，由3%調升至8%。林本利對港樓前景維持樂觀，以港人最新供樓負擔推算，中原城市領先指數(CCL)料先突破150點水平，2028年應可升至170點以上，主要原因是美國持續減息，相信實際供樓利息可回落至2.5厘或2.75厘，若美元指數回落至90，亦可帶動香港經濟及股市表現，利好樓市。

中原創辦人施永青早前料樓市升浪若維持多於三年，至2031年CCL可升至250點。林本利說若施永青的預測成真，即樓價每年升9.5%，「誇張了一點」，但他也相信2031年樓價可重上歷史高位。只要不是在樓市高位「摸頂」買樓，長線持有物業始終「有利可圖」，舉例買樓自住十年，應償還了不少本金，並勝過長期租樓，因租樓十年的累計的租金支出，已相當於一筆買樓首期。

