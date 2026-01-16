麥樸思稱黃金已變得不吸引 「肯定不會在此價位買入」

資深投資者麥樸思(Mark Mobius)表示，黃金在經歷歷史性漲幅後，已變得不吸引，並警告稱美元可能反彈，削弱各類貴金屬的表現。

金價2025年升約65%，踏入2026開局約半個月亦累升約6%，現貨金處於每盎司4600美元樓上。麥樸思周五接受彭博訪問時表示，「我肯定不會在這個價位買入」，坦言若金價比現在低20%才會考慮買入。

他說，隨著預測指向美國經濟好轉，美元可能從目前的水平走強，這一轉變可能會使貴金屬的吸引力下降。

看好中印韓台股市

股市方面，麥樸思指中國內地、印度、韓國和台灣是亞洲對全球投資者最具吸引力的股票市場，並指由於中國在科技領域取得的進展，中國的股市反彈看起來是可持續的。

麥樸思投資新興市場的經驗達30年，他說：「中國現在的目標是在技術、高階晶片和各種人工智能方面超越美國，資金正朝著這個方向流動，而不是消費者方向。」另外他又看好印度股市，理由是政府正在增加支出和投資，尤其是在科技領域。

