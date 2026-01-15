蘋果中國拓Apple Pay跨境支付 可綁定多間內銀Visa信用卡

蘋果（Apple）宣布拓展Apple Pay跨境支付支持，讓內地用戶出外旅行均可使用本地銀行發行的Visa信用卡與借記卡，在接受免接觸式支付的店內與線上完成支付。

公司表示，持有中國工商銀行、中國銀行、中國農業銀行、交通銀行、招商銀行、中信銀行、平安銀行、興業銀行發行的Visa信用卡，以及中信銀行發行的Visa借記卡的客戶，將卡片添加到Apple錢包App後即可使用Apple Pay進行跨境支付。同時，上述合作夥伴已和中國銀聯共同為Apple Pay跨境支付提供支持。

萬事達卡也計劃推相關功能

此外，上海浦東發展銀行、中國建設銀行、中國民生銀行、中國光大銀行等更多銀行發行的Visa信用卡將在未來數月內支持有關功能。萬事達卡也正在準備於未來數月內為部分發卡機構的持卡人推出這一功能。

公司提到，Apple Pay設置簡單，可通過銀行App直接向Apple錢包添加Visa卡；也可在iPhone上打開錢包App，輕點加號，按照提示跳轉至銀行App，添加Visa信用卡或借記卡。卡片一經添加至iPhone、Apple Watch或iPad，用戶即可使用Apple Pay。若要在店內使用Apple Pay完成免接觸式支付，用戶只需連按兩下側邊按鈕，完成認證，然後將iPhone或Apple Watch靠近支付終端即可。