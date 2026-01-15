Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

HIBOR全線向上 1個月拆息止跌回升至2.85厘

更新時間：11:25 2026-01-15 HKT
發佈時間：11:25 2026-01-15 HKT

香港銀行同業拆息（HIBOR）全線向上。根據香港銀行公會於1月15日公布的數據，與樓按相關的1個月HIBOR止跌回升，報2.84857厘，較昨日高20.07點子。

短期拆息全線向上

短期拆息方面，隔夜HIBOR升81.54點子至2.14452厘；1星期HIBOR升51.29點子至2.52083厘；2星期HIBOR亦升48.6點子至2.55732厘。

中長線利率齊升

中長線利率方面，2個月HIBOR升17.54點子至2.9厘；3個月HIBOR升10.35點子至2.90423厘；6個月HIBOR升5.36點子至2.99381厘；12個月HIBOR微升1.57點子至3.01464厘。

