領展夥AlipayHK推新春獎賞 商場及街市掃碼贈150元電子優惠券

領展（823）表示，今年聯同AlipayHK及支付寶推出多項新春獎賞，包括AlipayHK大派總值高達100萬元的電子優惠券，每名用戶可領取的優惠券則價值150元。

領展指，由即日起至2026年3月15日，顧客到領展旗下指定20個商場及街市的參與商戶，掃描宣傳物品上的二維碼，即可透過AlipayHK領取價值150元的電子優惠券，包括：

餐飲消費滿150元或以上即減20元

生活購物消費滿250元或以上即減30元

電子家居消費滿2,000元或以上即減100元

至於內地支付寶方面，即日起至6月底，顧客使用支付寶付款即可享以下優惠：

消費滿100元人民幣，即減10元人民幣

消費滿300元人民幣，即減15元人民幣

消費滿1,000元人民幣，即減60元人民幣

消費滿600元送一套利是封

另外，領展推出利是封換領活動，即日至3月15日推廣期內，顧客任何連續3日於同一指定活動推廣地點，以電子貨幣累積淨消費滿600元或以上，即可換領「百花福滿迎新春」利是封一套；滿1,200元或以上可換領兩套。活動在同一商場或同一街市不同商戶發出的正本機印發票最多兩張。

領展指，有關禮品總數量共1萬套，每套禮品均有四款設計，共8個利是封，數量有限，先到先得，換完即止。

活動限20商戶或街市參與商戶

是次活動推廣地點包括T Town、天耀廣場、蝴蝶廣場及街市、良景廣場、彩園廣場、太和廣場、禾輋廣場及街市、樂富廣場及街市、黃大仙中心、啟田商場、秀茂坪商場及街市、鯉魚門廣場、德田廣場及街市、TKO Gateway及街市、TKO Spot及Spot 街市、慈雲山中心、何文田廣場及街市、長發廣場、富東廣場及街市，以及逸東商場。