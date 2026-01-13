芝商所將期貨保證金改成按百分比設定 分析料短期內貴金屬價格有壓力

貴金屬近日連番破頂，芝商所（CME）發通知，將改變其設定黃金、白銀、鉑金和鈀金期貨保證金的方式，由目前保證金是以固定美元金額計算，改成按名義金額的百分比來計收保證金。據報部分黃金合約的保證金將調整為名義價值約5%的水平，白銀約為9%。上述調整由周二（13日）收盤開始生效，芝商所表示，該調整經過「照常評估市場波動以確保抵押品覆蓋充分」。

華僑銀行策略師Christopher Wong表示，短期內這種保證金的變化「可能會暫時對貴金屬構成壓力」，「直覺上，用百分比的方式能鎖定所需的保證金，這意味著無需頻繁調整。」但他亦表示，如果波動幅度超出歷史水平，或者出現預見不到的情況，「他們仍然可能提高百分比。」

隨著貴金屬持續上漲，投機交易活動加大，導致價格波動加劇，芝商所去年已數次調整貴金屬合約的保證金要求。

現貨金周一曾再創新高，高見每盎司4630美元，最新報4588.18美元，跌0.2%；紐約期金報4594.5美元，跌0.44%。