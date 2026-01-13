Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

芝商所將期貨保證金改成按百分比設定 分析料短期內貴金屬價格有壓力

投資理財
更新時間：16:23 2026-01-13 HKT
發佈時間：16:23 2026-01-13 HKT

貴金屬近日連番破頂，芝商所（CME）發通知，將改變其設定黃金、白銀、鉑金和鈀金期貨保證金的方式，由目前保證金是以固定美元金額計算，改成按名義金額的百分比來計收保證金。據報部分黃金合約的保證金將調整為名義價值約5%的水平，白銀約為9%。上述調整由周二（13日）收盤開始生效，芝商所表示，該調整經過「照常評估市場波動以確保抵押品覆蓋充分」。

華僑銀行策略師Christopher Wong表示，短期內這種保證金的變化「可能會暫時對貴金屬構成壓力」，「直覺上，用百分比的方式能鎖定所需的保證金，這意味著無需頻繁調整。」但他亦表示，如果波動幅度超出歷史水平，或者出現預見不到的情況，「他們仍然可能提高百分比。」

隨著貴金屬持續上漲，投機交易活動加大，導致價格波動加劇，芝商所去年已數次調整貴金屬合約的保證金要求。

現貨金周一曾再創新高，高見每盎司4630美元，最新報4588.18美元，跌0.2%；紐約期金報4594.5美元，跌0.44%。

↓即睇減息部署↓

↓即睇減息部署↓

最Hit
30年百佳屋邨老店結業！貼告示轉往1店購物... 街坊哀號：市道有冇咁差
30年百佳屋邨老店結業！貼告示轉往1店購物... 街坊哀號：市道有冇咁差
生活百科
2026-01-12 12:41 HKT
樂悠咭優惠2026｜長者專享！15大餐飲、超市、購物折扣 百佳減$5/KFC免費啡茶/惠康95折
樂悠咭優惠2026｜長者專享！15大餐飲、超市、購物折扣 百佳減$5/KFC免費啡茶/惠康95折
生活百科
2026-01-12 13:47 HKT
樂悠咭長者點心放題半價！尖沙咀5星級酒店2小時放題 任食20+款點心/甜品/粉麵
樂悠咭長者點心放題半價！尖沙咀5星級酒店2小時放題 任食20+款點心/甜品/粉麵
飲食
2026-01-12 16:28 HKT
曾志偉卸任變甩繩馬騮？跟辣妹高難度熱情互動畫面曝光 內地會合譚詠麟包廂狂歡
曾志偉卸任變甩繩馬騮？跟辣妹高難度熱情互動畫面曝光 內地會合譚詠麟包廂狂歡
影視圈
2小時前
崔碧珈情緒崩潰受辱爆喊 友人撐：性方面好保守 《東周刊》獨家爆大隻佬Rocky真面目
崔碧珈情緒崩潰受辱爆喊 友人撐：性方面好保守 《東周刊》獨家爆大隻佬Rocky真面目
即時娛樂
6小時前
00:53
天水圍嘉湖山莊7旬翁向妻淋液後服藥 波及女友人 3人俱送院
突發
4小時前
換新鈔2026｜滙豐中銀渣打2.3起可兌換新鈔 一文睇清最新安排 1.27起可網上預約
00:56
換新鈔2026｜滙豐中銀渣打2.3起可兌換新鈔 一文睇清最新安排 1.27起可網上預約
投資理財
3小時前
何伯何太涉互毆案，兩人申法援均遭拒，押後3月17日再訊。
01:29
何伯何太涉互毆案 兩人申請法援均遭拒 押後3.17再訊
社會
3小時前
移英5年 活著很累 中產收入變月薪不足2萬元 港人後悔：回頭已是百年身｜Juicy叮
移英5年 活著很累 中產收入變月薪不足2萬元 港人後悔：回頭已是百年身｜Juicy叮
時事熱話
2026-01-11 13:15 HKT
巴士扣安全帶世紀難題？網民「誇張教學」鬥法「一秒神技」 集思廣益拆解實際挑戰｜Juicy叮
巴士扣安全帶世紀難題？網民「誇張教學」鬥法「一秒神技」 集思廣益拆解實際挑戰｜Juicy叮
時事熱話
5小時前