HIBOR下跌｜1個月拆息連跌3日 報2.69厘

投資理財
更新時間：11:50 2026-01-13 HKT
發佈時間：11:50 2026-01-13 HKT

香港銀行同業拆息（HIBOR）全線下跌，根據香港銀行公會1月13日公布的數據，與樓按相關的1個月HIBOR連跌3日，報2.69厘，較上一個交易日跌14.88點子。

短期拆息

隔夜HIBOR跌92.88點子至1.46405厘；1星期HIBOR跌35.91點子至2.23607厘；2星期HIBOR跌29.5點子至2.32571厘。

中長線利率

中長線利率方面，2個月HIBOR跌7.07點子至2.80446厘；3個月HIBOR跌5.59點子至2.83411厘；6個月HIBOR跌2.56點子至2.95113厘；12個月HIBOR跌2.77點子至2.98625厘。

相關新聞：HIBOR是什麼？銀行同業拆息最新走勢+H按解釋 供樓必睇！

