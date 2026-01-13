換新鈔2026｜滙豐中銀渣打2.3起可兌換新鈔 恒生設迎新鈔ATM 一文睇清預約安排

【換新鈔/迎新鈔/新鈔/新年/過年/銀行/滙豐/中銀/渣打/恒生】馬年將至，又是市民張羅換新鈔的時候。金管局及三間發鈔銀行（滙豐、渣打及中銀）今日（13日）宣布，三間發鈔銀行的分行將於2月3日（星期二）至2月16日（星期一）提供新鈔及「迎新鈔」供市民兌換，作農曆新年封利是之用。市民可於1月27日（星期二）起提供網上預約兌換新鈔及「迎新鈔」服務。

換新鈔2026｜3間發鈔行有何安排？

為方便市民換鈔，三間發鈔銀行會採取適當的措施，包括：

1 於提供換鈔服務的首3天，即2月3日（星期二）至2月5日（星期四），

提早營業時間至早上8時，及指定上述的額外營業時段（即早上8時至9時）

專門用作提供換鈔服務； 2 1月27日（星期二）起提供網上預約兌換新鈔及「迎新鈔」服務，

發鈔銀行會於下周內公布有關服務詳情；及 3 實施人流管理措施，例如在有需要時向排隊輪候的市民派籌及作出分流安排。

換新鈔2026｜滙豐部分櫃員機提供「迎新鈔」

滙豐宣佈，推出一系列線上及線下特別措施支援客戶迎接馬年，包括在2026年2月3日至9日期間，在旺角、觀塘及屯門市廣場理財易中心及三部流動銀行的部分指定自動櫃員機，將提供面值20元或50元「迎新鈔」供客戶提取。同時，以往僅支援開戶等非現金交易的流動銀行，於上述期間會首次提供3,000元新鈔套裝予客戶提取。所有分行將於2月3日至16日（年卅十）提供面值3,000元及6,000元的鈔票套裝。

客戶可在1月27日起，透過HSBC HK APP或www.hsbc.com.hk 預約時段於選定分行領取新鈔。在2月3日至5日，所有滙豐分行提早於早上8時營業，並設有特快櫃台加快流程。為了更有效管理人流，2月3日至16日，分行每日早上會向未有預約的客戶派籌，以於當日兌換新鈔。

至於滙豐卓越理財專尚及卓越理財客戶，可透過其客戶總監或客戶經理預訂安排領取新鈔。

滙豐又鼓勵客戶使用PayMe或滙豐流動理財應用程式經「轉數快」派發電子利是，向親友送上新年祝福。

換新鈔2026｜中銀香港「新鈔標準裝」1.27起網上預留

中銀香港宣布，由2026年2月3日起，中銀香港各分行將提供新鈔及「迎新鈔」兌換服務，以及總值3,000元的「新鈔標準裝」，包括100張20元及20張50元新鈔，供市民兌換。

客戶及市民可從1月27日起，透過中銀香港手機銀行及網頁預留「新鈔標準裝」及「迎新鈔」，於所選分行及時段領取，以節省輪候時間，

此外，該行全線分行及理財中心將在2月3日至5日延長服務時間，提早於早上8時營業，額外營業時段專門提供換鈔服務，分行並設有兌換新鈔專窗及派籌登記服務，方便市民兌換新鈔。

中銀香港又表示，該行手機銀行及 BoC Pay+ 今年將繼續提供「Phone」利是服務。BoC Pay+ 更特別聯乘M&M’s推出一系列「Pay Buddy」及M&M’s新春主題電子利是封，鼓勵市民以更便捷環保的方式派發利是。

換新鈔2026｜渣打預訂名額增20%

渣打香港宣布，將於1月27日早上8時起開放網上預訂新鈔兌換服務，預訂名額較去年增加20%，以滿足市民換新鈔 及「迎新鈔」封利是的需要。該行又提供「迎新鈔」網上預訂服務，鼓勵客戶以外觀仍然新淨的鈔票封利是。為確保市民換鈔過程順暢，分行將作出特別安排，個別分行亦特設長者專屬櫃位及關愛座，方便有需要人士。

由1月27日早上8時起，市民可於渣打香港網頁預訂新鈔及「迎新鈔」套裝，於指定時段到指定分行領取，省卻排隊時間。預訂新鈔服務設有名額，額滿即止。

網上預訂提供三款兌換套裝供選擇：

1 新鈔 +「迎新鈔」套裝：100張面額20元新鈔及20張面額50元新鈔；及20張面額50元「迎新鈔」，總值4,000元。 2 新鈔套裝：100張面額20元新鈔及20張面額50元新鈔，總值3,000元。 3 「迎新鈔」套裝：20張面額50元「迎新鈔」，總值1,000元。

渣打分行將於2月3日至16日提供兌換新鈔及「迎新鈔」服務。全線分行首三天（2月3日至5日）會提早於上午8時開始提供兌換新鈔服務，並於上午8時至9時期間，所有櫃位只用作兌換新鈔，以縮短輪候時間。

換新鈔2026｜恒生1.29起預約 每份總值4000元

恒生銀行公布，首設港鐵站櫃員機「迎新鈔」提款服務，客戶可於2月3日至9日期間，在4個港鐵站指定自動櫃員機，提取20元及50元「迎新鈔」。地點包括旺角站D出口、尖沙咀D出口、中環站B出口，以及灣仔站大堂。

預約方面，恒生指，由1月29日起，客戶可分階段3登入恒生Mobile App或個人網上銀行作網上預約，選擇日期、時間和分行，以兌換一套新鈔套裝。每份新鈔套裝總值4,000元，包括50張20元新鈔、20張50元新鈔及20張100元新鈔。

至於恒生優越私人理財及優越理財的客戶，可與專屬客戶經理預約換領新鈔。客戶只需登入恒生Mobile App，透過「RM Connect」登記，以WhatsApp或WeChat等即時通訊軟件聯繫專屬客戶經理，預約到分行換領新鈔。

恒生為兌換鈔票亦延長分行營業時間，全線地面分行將於2月3日起為客戶提供兌換新鈔服務，並在2月3至6日提早於上午8時30 開始營業，新鈔換完即止。

換新鈔2026｜金管局鼓勵市民兌換「迎新鈔」

金管局鼓勵市民利用電子支付方式，包括透過網上或手機銀行使用「轉數快」或其他電子錢包提供的服務派發利是。派發電子利是簡單方便，又可以減少實體利是封和鈔票的用量，有助推動可持續發展。

主要銀行和電子支付營運商會推出不同的推廣計劃，鼓勵市民派發電子利是。市民可留意銀行和營運商公布有關計劃的詳情。「迎新鈔」即雖舊仍簇新的鈔票，適合封利是之用。

金管局建議需要使用現金派利是的市民，在前往銀行換鈔前，可以先查看家中是否仍有剩餘的新鈔或「迎新鈔」。此外，三間發鈔銀行會確保整個換鈔服務期間的新鈔及「迎新鈔」供應，市民無需在服務開首數天趕往兌換。