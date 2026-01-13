特朗普設信用卡利息上限惹反對 低收入人士恐難出卡 內地「薅羊毛」一族也受影響

美國總統特朗普早前提議，1月20日起將全美信用卡利率上限設定為10%，為期一年，不再允許美國民眾被信用卡公司「剝削」；一旦落實，意味將平均逾20%的市場利率「腰斬」，引發華爾街銀行業強烈反對。值得留意的是，1月20日剛好是特朗普就任總統的一周年。此外，相關政策在華人社區也意外引發熱議，主因未來信用卡利潤減少下，自然會收緊優惠，並大大影響賺取迎新獎勵和現金回贈的「薅羊毛」一族。

Trump於其社交平台發文提議，1月20日起將全美信用卡利率上限設定為10%。

利息收入屬發卡行盈利核心

綜合媒體報道，特朗普計劃中的新政策將直接影響信用卡行業盈利核心，因利息收入佔主要發卡行如摩通、花旗和Capital One年收入合共達1,600億美元。據紐約聯邦儲備銀行資料顯示，美國人目前所負擔的信用卡債務總額高達約1.23萬億美元，創下歷史新高。

聯儲局數據亦顯示，美國商業銀行信用卡的平均利率接近21.5%，部分次級信貸卡利率更達30%。美國對沖基金大鱷Bill Ackman在X表示，該政策是一個錯誤，若無法收取足夠覆蓋損失並獲取適當回報的利率，信用卡貸款商將取消數百萬消費者的信用卡，迫使他們轉向利率更高、條款更差的高利貸機構。

此外，銀行政策研究所、美國銀行家協會、消費者銀行協會、金融服務論壇及獨立社區銀行家協會等機構亦聯合發表聲明，向該政策提出反對意見，指將會對數百萬美國家庭與小企業主造成毀滅性影響。

利息收入受限 勢削各類福利

另有外媒以阿肯色州（Arkansas）為例指出，當地因嚴格執行17%利率上限，導致貧窮與信用較差人士被排除於消費信貸市場之外。美國銀行家協會2020年進行的一項研究亦發現，若實施15%利率上限，近95%的次級借款人將面臨失去信用卡風險，相當於6,500萬個帳戶。

除了信貸緊縮之外，信用卡提供高福利的時代亦恐將落幕。目前信用卡商業模式中，高額迎新獎勵和現金回贈，本質上是由支付高利息的借貸者進行「交叉補貼」。一旦利息收入被限制，銀行勢必削減營銷支出，首當其衝的便是各類積分及福利。

部份海外人士以「雲居民」開卡

在如此背景下，特朗普新政在海外也意外引發強烈反對，特別是中國社區，主因部份用戶長期以俗稱「薅羊毛」的方式從美國信用卡獎勵中獲利，甚至有人會以「雲居民」的狀態申請信用卡，例如借用地址、虛報收入或個人納稅識別號（ITIN）來建立信用記錄。

事實上，相比於內地信用卡開卡僅有數百元迎新禮品，美國信用卡獎勵極為豐富，一般中高端信用卡的開卡獎勵達6萬至15萬里數，換算為現金價值可達近萬港元。此外，亦有人會透過定期升級及降級信用卡，不斷獲取獎賞。

不過，一旦特朗普將利率上限降至10%，信用卡公司利潤減少，自然會收緊批卡、削減迎新優惠，甚至主動清理不符合長期居住美國的帳戶，屆時對於這些「薅羊毛」的中國玩家來說，將意味着「遊戲結束」。