花旗看好香港樓市 上調樓價預測至升8% 料地產股跑贏收租股

繼摩根士丹利之後，花旗亦發表報告看好香港樓市。該行將2026年住宅樓價預測由原先保守估計的升3%，大幅上調至升8%，並料2027年升勢進一步加速，正式步入多年的上升周期。該行認為，本港地產發展商受惠於利潤率、盈利及NAV上行，加上新盤成交量創6年新高，今年上半年有望跑贏收租股，其中看好新地（016）、信置（083）、恒地（012）及長實（1113）。

樓價升幅預測由3%上調至8%

該行表示，原先於去年10月僅預測2026年樓價升3%，惟去年全年實際升幅達4.7%，當中11月升1.2%、12月升0.8%，加上今年至今再累升1%，證明舊預測過於保守，遂大幅修訂全年目標至升8%。

受惠土地供應減 人才流入增

樓市基本面支撐因素方面，該行認為包括新增土地供應創14年新低，遠低於銷售量；可供應單位一年內減約1萬伙；市場自2026年起轉為淨吸納狀態，新盤銷售預計達2.1萬伙、但落成量預計僅2萬伙；非本地學生簽證每年增約1萬人，至2026年累計達9萬人，並有逾16萬人才流入，帶動租賃及置業需求；租金自2023至2025年累升兩成，單計去年升6%，平均租金回報率達3.5%，70平方米以下房屋將實現盈虧平衡；以及港股上升帶來的財富效應，恒指往往領先樓價約3個月。

各種物業中 最看好住宅

花旗又指，去年第四季看好奢侈品零售物業後，現在更看好住宅板塊，由於第二季傳統上是樓市旺季，預期自3月起資產周轉加快。該行對本港地產行業偏好的最新排序，則順序為住宅、奢侈品零售 、中環寫字樓、必需品零售及近郊寫字樓。

