資源股搭順風車 另吼一隻高息股｜曾淵滄

世界剛剛渡過紛亂動盪的2025年，結果2026年才剛剛開始的第3天，又出現了一宗震驚全球的事件，美軍活捉委內瑞拉總統馬杜羅。2026年1月3日，特朗普自己在社交媒體上公布，美國的1.5萬名特種兵已經捕獲馬杜羅夫婦，並將他們帶到美國，1月5日，馬杜羅與他的夫人被送到紐約法院受審，被控告販毒。

美抓捕別國總統有先例

一個國家公然派兵到另一個國家抓捕該國總統，當然是違反國際法，但是，全世界並沒有因此而出現巨大的反應。似乎只有拉丁美洲國家、委內瑞拉原宗主國西班牙，以及中俄兩國的反對聲音比較大。中國外交部要求美國釋放馬杜羅夫婦，其他國家多數只表示關注或嚴重關注。世界各地的股市也好像無事發生，完全不受影響。似乎唯一影響是石油股一度下跌，但是跌幅不大，很快的也止跌回升。

這不是第一次美國派兵到另一個國家把他們的總統抓起來送回美國受審，1990年1月3日，時任美國總統老布殊就派了2.5萬名美國海軍陸戰隊將當時的巴拿馬總統諾列加活捉，送回美國受審，也是告以販毒罪，罪名成立，在美國坐了17年的牢。

特朗普此舉是有先例的，目前特朗普所做的與當年老布殊沒有太大的分別，即是只抓捕總統，其他一切照舊。暫時而言，委內瑞拉的政府仍然照常工作，總統的工作由副總統代理。與老布殊比較，特朗普唯一多做的一件事是要求委內瑞拉政府只能將他們的石油賣給美國，所得的錢只能買美國的產品。

金風科技衝勁依然很強

特朗普看上委內瑞拉的石油，同時也看上格菱蘭、烏克蘭及加拿大的礦產，都想佔為已有。自從中國崛起成為世界工廠，全球天然資源的消耗大量增加，中美博奕使到這些礦產的價格急升。江西銅（358）、中鋁（2600）、宏橋（1378）的股價在去年上升好幾倍，踏入2026年這開頭的幾天，依舊在升，相信這趟順風車可以再開一陣子。

除此之外，中國政府早已決定開發新能源、綠色能源，金風科技（2208）的股價在去年已經上升3倍有餘，今年一開始，衝勁依然很強，是另一隻可以搭順風車的股。

周大福創建料續派高息

除了搭順風車，大家不妨也保留一些資金買高息股，去年利率下跌，高息股股價表現不錯，去年年初滙控（005）股息率曾高達10厘，結果全年股價升幅近一倍。

目前，有一隻股息率高達12厘的股可以考慮，那是周大福創建（659），去年周大福創建之所以能派高息，主因是該公司在過去幾年大量出售非核心業務，收回大量現金，暫時沒有新的投資計劃，就用來派息，去年大量派息的結果是股價也上漲35%，跑贏恒指的27%，估計今年仍然有機會繼續派高息。

曾淵滄

