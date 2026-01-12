滙豐黃金代幣引入「送禮」新玩法 入場費低至30多元 受贈人需甚麼條件？

近兩年黃金進入大升浪，金價屢創新高。適逢滙豐率先在港推出代幣化黃金買賣服務，可謂「食正條水」。由於其金代幣入場門檻低，認購1個代幣亦可，相當於0.001盎司黃金，以現價計，入場費僅30多元，讓小散戶在超高金價下都可參與投資黃金。該產品面世至今將近2年，據了解，滙豐將推出新玩法，更通知客戶由下月初起，容許客戶將黃金代幣轉贈他人，惟受贈人必須同為滙豐客戶。市場人士指滙豐此招夠噱頭，也方便客戶送禮之用。

受贈人需持有理財及投資戶口

據滙豐的通知，將於今年2月4日，修訂滙豐代幣黃金產品兩項條款及細則，其中將設「贈與轉讓」的新特點。目前，投資者進行的黃金代幣交易僅限於買賣。現時推出新特點，讓投資者除買賣外，亦可將黃金代幣贈與他人。惟受贈人需持有或開立滙豐綜合理財戶口並激活投資戶口，且要符合特定資格準則方可接受贈與。

滙豐強調投資者之間仍不得買賣黃金代幣。同時，金代幣受贈人須根據相關協議向該行聲明，贈與轉讓並無涉及任何金錢或其他代價的支付。

客戶僅可透過滙豐手機銀行App發出贈與轉讓指示，發出指示後13日內由受贈人接受，否則將告失效。若客戶仍希望進行贈與，便需發出另一個贈與指示。 在受贈人發出接受贈與指示前，客戶可隨時取消贈與指示。受贈人亦可拒絕對方的贈與，在此情況下交易將不會進行。客戶亦可就近期購買但未完成結算的黃金代幣進行贈與轉讓。同樣，受贈人接受贈與轉讓後，即使對其初始贈與轉讓尚未完成結算，受贈人仍可立即發出贈與指示將黃金代幣轉贈他人。

結算時間縮短至T+1

此外，該行修訂金代幣的交易安排，將交易結算時間由T+2縮短1日至T+1，即在新安排下，交易日之後只需一個營業日便可完成結算。對於滙豐金代幣引入「贈與轉讓」新玩法，市場人士認為噱頭十足，這是創新、「得意」做法，因為一般資產難以直接轉贈他人，而且推出時機相當好，相信會獲客戶受落，又方便客戶送禮之用，如作彌月禮物等。

交易不涉實體黃金

滙豐於2024年3月在港向零售客戶推出黃金代幣產品，至今仍未見其他機構在港有此零售產品。滙豐黃金代幣是在該行分布式分類帳內，由儲存於滙豐金庫中的實體金條支持的數碼代幣，每個黃金代幣代表金條的部分所有權，而交易不涉實體黃金。滙控（005）行政總裁艾橋智（Georges Elhedery）去年11月曾表示，滙豐黃金代幣已成為亞洲規模最大、全球排名第三的黃金代幣產品。

