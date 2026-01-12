恒生月底退市尋找替代股 專家稱滙豐估值貴 點名兩ETF、1隻高息股

隨着恒生銀行（011）私有化方案獲得通過，這間已在港上市逾半個世紀的老牌銀行即將於1月27日正式除牌，同時將令不少長期股東失去穩定的股息回報，甚至打亂其退休部署。香港股票分析師協會理事溫傑接受《星島頭條》訪問時建議，恒生股東應維持原有的資產配置，將資金重新投入收息股，但鑑於高息股近期已累積一定升幅，策略上應採取「分注買入」，並點名看好工商銀行（1398）及高息ETF作為替代部署。

宜重新分注買入高息股

溫傑認為，股東在2月4日或之前收到私有化退款時，可分批再作股票投資。他解釋指，因為這筆錢本身是恒生股票的錢，假設投資者已做好資產配置，例如部分定存、部分活期或部分股票，那麼這筆資金應該是「股票來股票去」。他又指，若將這筆資金轉為低息存款，整個投資組合的收息金額及比率將會下跌，故傾向建議買回一些收息股。

相關文章：恒生私有化丨港戰後首間上市銀行 將撤上市地位 逾50年市值飆170倍

不過，他提醒投資者需留心入市時機，主因過去數月資金追捧高息股，大部分已非處於低位，因此「不需要因為恒生累積了十年、拿了100萬現金，就要即日一次過同一時間入市。」他建議，投資者應分注及分段慢慢買入股份。

相關文章：恒生私有化｜大比數通過 1.14最後買賣 1.27退市 小股東不滿 「原本打算攬到死嗰日」

對於目前尚有持貨的恒生股東，溫傑指毋須急於沽貨，既然私有化已無懸念，若無資金急用，投資者大可等到最後收取每股155元的支票；但若股市未來數日回調，亦可考慮盡快沽出恒生，以套現換馬至新目標。恒生上周五則收報154.5元，較155元低不足1%，息率約4.6厘。

提防滙豐再向上空間不多

對於市場上有不少人計劃選擇以恒生資金換入滙豐（005），但溫傑對此有所保留。他指出，早前在153、154元水平沽出恒生的人，很多已換馬至滙豐，但目前滙豐估值較貴，每股帳面價值（Book Value）約80元，現價相當於市帳率1.4至1.5倍，已反映合理價值（Fair Value），再向上的空間不多，因此提醒投資者需「小心少少」。

對於習慣一年收四次息的恒生股東而言，溫傑坦言，市面上能提供季度派息的選擇不多，其中宏利（945）、中銀香港（2388）及中電（002）均非其首選。

他建議，可選擇一些落後的高息股，例如中資電訊股、銀行股；又或者收息類ETF，例如富邦滬深港高股息（3190）或華夏亞洲高息股票ETF（3145）。他指出，該類ETF具備三大優勢：保持高息率、可每季甚至每月收息，以及透過一籃子股票分散風險，毋須擔心個別股份波動。截至上周五，富邦滬深港高股息及華夏亞洲高息股票ETF分別有6厘及3.75厘。

工行營運效率勝同業 息率近6厘

個股方面，溫傑特別看好內銀股，並首選工商銀行。他分析指，低息環境持續有利高息股，且預期今年會繼續出現「存款搬家」情況。

在審視內銀時，溫傑採用「撥備前利潤」（PPOP）作為營運效率的比較指標。根據數據顯示，工行去年第三季及首三季PPOP分別按年上升2.6%及1.7%，表現優於建行（939）、中行（3988）及農行（1288）其他三大行。溫傑表示，低息仍對工行營運帶來挑戰，但預期今年盈利仍將平穩發展，估計增幅為0.6%；估值方面，今年預測市帳率僅0.5倍，反映股價回落風險相對有限。他預計，工行今年每股派息為0.311元人民幣，預測股息率達5.7厘，有一定吸引力。

相關文章：恒生私有化｜上環找換店起家 小股東讚有人情味 紀念品成回憶 學者料啟動裁員 加速處理壞帳