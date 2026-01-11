Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

月入10萬新手父母 盈餘3.8萬冀儲留學基金 專家：月供ETF拒做投資「黑仔王」

投資理財
對於不少中產家庭而言，新生嬰兒的出生令整個家庭理財需要重新規劃，《星島頭條》近日接到一個典型個案，陳先生與太太剛榮升父母，二人合共月入10萬港元。雖然收入不俗，但在扣除租金、外傭、雙方父母家用、家庭日常雜項支出，加上BB的日常開支後，每月固定支出達6.15萬元，每月仍有約3.85萬元的盈餘，這對新手爸媽的目標很明確，其一是希望18年後有一筆足夠的資金送子女出國留學；其二是希望3年後當孩子上學時，投資回報能幫補各類興趣班的開支。面對現時每月約3.85萬元的盈餘，認可財務策劃師李澄幸建議，有了小朋友後投資取態應轉趨穩健，建議他們按部就班執行「理財三部曲」。

一：築防護網留「保命錢」

在談投資增值前，首要任務是確保家庭財政的安全性。由於陳先生一家每月開支達6.15萬元，若遇上突發狀況，例如失業或急病，壓力非同小可。李澄幸建議，家庭應先儲備相等於6至12個月生活費的「應急錢」，即約36萬至72萬元左右。這筆資金應作為家庭的安全網，切忌用於高風險投資。

理財專家李澄幸建議，首要確保家庭財政的安全性，儲備相等於6至12個月生活費的「應急錢」。
二：檢查保險是否足夠

至於保險方面，很多新手父母第一時間會急著幫BB買各類型的保險，李澄幸強調為BB購買保險，以醫療保險最為重要，因為小朋友或多或少較易生病，其次為危疾保險，至於BB的人壽保險則是衡量是否有需要而購入。

另外，父母亦不要忽略了自身的人壽保險，尤其是家中增添新成員後，更需要增加額外的保障，假如父母不幸患病或發生意外，家庭收入中斷，小朋友的未來將會頓失依靠，因此，檢視父母的人壽保險更為迫切。

李澄幸建議將投資資金採用「70%月供保本投資、30%較高風險投資」的比例。
三：投資分流長短目標

做好防守，剩下的每月盈餘約3萬多港元就可以進行投資。李澄幸建議將資金採用「70%月供保本投資、30%較高風險投資」的比例。當中針對「送子女出國留學」這個長遠目標，李澄幸指可以善用較長年期，每月定期定額月供環球ETF或美股ETF。其最大優勢是利用長線複利效應增值，由BB出生到上大學有足夠長的18年，足以穿越一至兩個經濟牛熊週期，理論上月供指數基金不會做了「地獄黑仔王，衰足十年」。

至於較短期的理財目標3年後的幫補小朋友興趣班開支，李澄幸表示，可專注高派息的港股ETF或派息基金，製造穩定現金流，而且港股ETF較美股ETF為佳，因為投資美股收息需繳付30%股息稅，會蠶食相關回報。港股高息ETF或派息基金的好處是當累積的本金越多，每月派發的利息或可以支付小朋友課外活動學費，減輕家庭現金流負擔。

最後，李澄幸建議陳先生將每月盈餘的30%現金可作一筆過投資捕捉跌市機會，或是抽新股。他強調，育兒理財的取態是穩中求勝，重點在於目標清晰且持之以恆。

