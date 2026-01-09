PAObank推「智安存」優惠 港元活期額外多1厘

PAObank公佈，為鼓勵客戶多加善用「智安存」及銀行各項防騙措施，所有PAObank個人客戶由即日起至3月31日，啟用智安存並鎖定指定金額可享額外1厘港元活期存款年利率優惠。

PAObank客戶可透過該行個人銀行手機應用程式，申請啟用智安存保護措施，鎖定銀行賬戶內部分或全部存款。由即日起至3月31日，PAObank個人客戶於指定港元活期儲蓄賬戶透過「智安存」設定受保護存款，鎖定存款總額達10,000港元即可享額外1厘港元活期存款年利率，每個客戶每月最高可獲100港元額外利息。

若客戶需動用已鎖定的存款，須親臨該行辦事處辦理，在核實身份後三個工作天內完成解鎖。

