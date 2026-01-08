恒生私有化｜恒生小股東親自到場表決 直言不滿出價 打亂退休規劃 「原本打算攬到死嗰日」

恒生私有化｜滙豐（005）早前建議以每股155元私有化恒生銀行（011）後，恒生今日舉行法院會議及股東大會表決私有化，現場所見超過100名股東親身出席。有持股多年股東直言，對目前情況「唔滿意」，整體業務則「唔錯啦」，並提到自己也在使用恒生服務，只是對私有化出價有更高期待。股價方面，滙豐暫跌2.75%至123.7元；恒生則微升0.07%至153.9元。

關先生：呢個時機出價最唔抵

一名持有恒生股票數十年的老股東關先生表示，於70年代股價高峰時已曾持有，但認為滙豐選擇在恒生「做得最差時」提出私有化，「呢個時機嘅出價最唔抵」；雖然直言「返錢最好」，但明顯對目前的收購價不夠滿意，同時亦擔心恒生現在「名聲做得好差」，憂慮私有化後可能出現更差結果。

羅先生：無意轉投其他收息股

另一位羅先生持有恒生銀行股票數十載，連70年代股價高峰時亦有持有，現手握6萬幾股，本打算以此「養老」。他直言今次私有化「打亂晒我哋啲計劃」，對收購方案並不認同，更表明會投反對票。對於未來投資安排，羅先生坦言「而家我都唔知邊隻買得落」，無意轉投其他收息股。至於銀行日後業務走向，羅先生表示「我只是顧到自己嘅」，未過多執着，核心不滿集中在私有化打亂其養老規劃。

何先生：將股票擺牆度做紀念物

從學生時代開始持股恒生的何先生則直言，對私有化感到「好失望咯」，坦言原本打算「攬住佢攬到死個日喇」，更計劃將最後兩張股票「聯起佢擺牆度做紀念物」，並認為私有化影響其退休計劃。不過，他透露對恒生的服務「非常滿意」，且不擔心銀行壞賬問題，笑稱「銀行使使咩驚啫？佢一定計得贏我哋嘅」。

蒙先生：私有化合理

一名蒙姓老股東對私有化表示支持，「覺得好合理」，稱持有恒生已30年，一早做咗相關資產調整，且不對私有化感到惋惜。他指，公司仍然運作，核心業務不會受明顯影響。

劉女士：唔嚟就是放棄咗個機會

此外，劉女士表示由父親年代開始，家族已持有恒生股份，縱使股價曾於70年代高峰期達高位，今次私有化出價「唔算最高價」，僅屬「啱合格」水平。她直言「唔想私有化」，核心擔心是方案落實後「香港唔見咗一間大嘅銀行」，同時憂慮失去「穩定嘅股息回报」，股息對她而言「都係好緊要」。

劉女士又坦言，小股東投票「微不足道」，但仍堅持現身參與，只因「唔嚟就是放棄咗個機會」；若未能阻止私有化，她亦無奈表示「控制唔到」，只能順應多數股東決定，對於日後銀行線下業務是否會變好，則坦言「唔知個情況會點」。

