恒生私有化｜大比數通過 1.14最後買賣 1.27退市 小股東不滿 「原本打算攬到死嗰日」

恒生私有化｜滙豐（005）建議以每股155元私有化恒生銀行（011）的方案，在今日（8日）舉行法院會議及股東大會表決，均獲得大比數通過。恒生將於本月14日最後買賣，並在1月27日正式除牌。

近86%股東贊成私有化

在法院會議上，恒生獲有份參與投票的85.75%獨立股東支持，超出75%要求；同時有14.75%參與投票的獨立股東反對，由於反對票佔整體獨立股東只有5.89%，不足10%門檻，因此議案獲得通過。另一邊廂，在股東大會上，滙控可參與投票，最終獲得97.3%贊成及2.7%反對，亦通過議案。

艾橋智：投票結果反映對恒生信心

滙豐集團行政總裁艾橋智就股東投票結果表示，感謝恒生銀行股東一直以來的支持，稱股東投票的結果充分反映大家對恒生銀行業務，以及對其成為滙豐集團全資附屬公司後能夠開啟的發展機遇充滿信心。他稱，該集團繼續推進建議及完成後續條件，同時將於適當時候公布進一步消息。

表決會場上，有逾百名恒生小股東親身前往合和酒店會場出席。有持股多年股東直言，對目前情況「唔滿意」，整體業務則「唔錯啦」，並提到自己也在使用恒生服務，只是對私有化出價有更高期待。

逾百名恒生股東親身出席

法院會議及股東大會於今早10時半開始舉行，現場所見有逾百名股東到場，不少是年長人士。恒生銀行特別送上小禮物，包括洪發茶行的六合養生茶、印有恒生銀行標誌的茶罐及暖水壺。

有現場股東表示，諸多小股東希望可進一步提高收購價格。管理層回應，從法律層面而言，收購價格不會再調升。若此次私有化議案未通過，根據《收購守則》限制，滙豐及其一致行動人士在12個月內不得提出類似建議。他引述管理層在會上發言，強調今次私有化嚴格按照控股股東私有化公司的標準推進，相關定價與銀行業同類私有化議案的定價原則一致。

該股東另指，有股東擔心私有化失敗後恒生銀行可能面臨「爆煲」及「蝕本抵債」的風險。管理層稱，目前銀行CET1資本充足率達21.3%，具備應對潛在風險的能力，且客戶福利將繼續保留，讓客戶 「繼續有蛇羹食」。

不過，有股東質疑日後恒生管理層多為滙豐「空降」人員，對此管理層未直接評論，僅強調私有化後，與滙豐的合作將產生更大協同效應，並可借助滙豐的國際金融網絡實現更好發展。

關先生：呢個時機出價最唔抵

一名持有恒生股票數十年的老股東關先生表示，於70年代股價高峰時已曾持有，但認為滙豐選擇在恒生「做得最差時」提出私有化，「呢個時機嘅出價最唔抵」；雖然直言「返錢最好」，但明顯對目前的收購價不夠滿意，同時亦擔心恒生現在「名聲做得好差」，憂慮私有化後可能出現更差結果。

羅先生：無意轉投其他收息股

另一位羅先生持有恒生銀行股票數十載，連70年代股價高峰時亦有持有，現手握6萬幾股，本打算以此「養老」。他直言今次私有化「打亂晒我哋啲計劃」，對收購方案並不認同，更表明會投反對票。對於未來投資安排，羅先生坦言「而家我都唔知邊隻買得落」，無意轉投其他收息股。至於銀行日後業務走向，羅先生表示「我只是顧到自己嘅」，未過多執着，核心不滿集中在私有化打亂其養老規劃。

何先生：將股票擺牆度做紀念物

從學生時代開始持股恒生的何先生則直言，對私有化感到「好失望咯」，坦言原本打算「攬住佢攬到死個日喇」，更計劃將最後兩張股票「聯起佢擺牆度做紀念物」，並認為私有化影響其退休計劃。不過，他透露對恒生的服務「非常滿意」，且不擔心銀行壞賬問題，笑稱「銀行使使咩驚啫？佢一定計得贏我哋嘅」。

劉女士：唔嚟就是放棄咗個機會

此外，劉女士表示由父親年代開始，家族已持有恒生股份，縱使股價曾於70年代高峰期達高位，今次私有化出價「唔算最高價」，僅屬「啱合格」水平。她直言「唔想私有化」，核心擔心是方案落實後「香港唔見咗一間大嘅銀行」，同時憂慮失去「穩定嘅股息回报」，股息對她而言「都係好緊要」。

劉女士又坦言，小股東投票「微不足道」，但仍堅持現身參與，只因「唔嚟就是放棄咗個機會」；若未能阻止私有化，她亦無奈表示「控制唔到」，只能順應多數股東決定，對於日後銀行線下業務是否會變好，則坦言「唔知個情況會點」。

郭先生：擔心恒生或失去原有特色

股東郭先生形容，恒生是「陪伴香港人成長，有好大情意結嘅銀行」，對其感情深厚，不願見其品牌消失。對於滙豐早前承諾收購後將保持恒生品牌獨立性，郭先生則表示，「承諾係一件事，但將來變化唔會知」。他反對私有化，擔心恒生最終被合併改名，或失去原有特色，並表示場內諸多股東都有同樣憂慮。他續指，滙豐可通過注資救助而非收購的方式，助力恒生渡過當前因香港工商業及鋪位市場低迷帶來的衝擊。

Joseph：當前價格仍有折讓

另外，在港居住了30年的Joseph亦表示反對，指當前價格仍有折讓，「It seems to be at a discount」，稱「If we wait, we can attain that price」，看好長期有望獲200元。他透露，自己當年以低於100元的價格買入恒生股票，認為恒生銀行的資本充足率表現不錯，長期發展潛力向好。

鍾先生：心情如「嫁女」

股東鍾先生對此番私有化萬般不捨，甚至有啲眼濕濕，形容心情如「嫁女」，更希望其「嫁的好」。他憶述昔日走進恒生銀行「好似返咗屋企」，即便不常光顧，職員也能準確叫出他的姓氏，其他銀行難以比擬，惟近年「差咗少少」。他又指，今次是首度參加股東大會活動，表示想親自了解事情進展，明言會繼續支持恒生，期盼其能走得更遠。

蒙先生：私有化合理

一名蒙姓老股東對私有化表示支持，「覺得好合理」，稱持有恒生已30年，一早做咗相關資產調整，且不對私有化感到惋惜。他指，公司仍然運作，核心業務不會受明顯影響。

鍾女士：要錢緊要

當初以10元買入恒生的老股東鍾女士投下贊成票，直言「要錢啊嘛，要錢緊要」。談及恒生私有化後不再於香港上市是否可惜，她則看得頗淡，認為「咁滙豐都一樣嘅啫」，不覺得兩者有本質區別，並猜測私有化後在滙豐帶領下業務會更豐富。

恒生私有化須取得75%贊成票

據滙控與恒生早前發出的聯合通告，今日召開恒生銀行法院會議，讓股東考慮並酌情批准計劃；同日亦召開恒生銀行股東大會，供恒生銀行股東考慮並酌情通過一項特別決議案，以批准建議及計劃並使其生效。

在恒生銀行法院會議上，私有化建議方案須取得參與投票的獨立股東75%贊成票，且整體獨立股東反對票不超過10%。恒生的獨立股東合共持股逾6.84股，佔整體約36.57%，意味如超過約3.66%股東反對，私有化將被否決。另外在股東大會亦須取得75%大多數票以通過計劃，該議案滙控可投票。若恒生股東批准及法院認可，私有化將在1月26日生效，恒生將於1月27日撤銷本港上市地位。

