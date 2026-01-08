63歲媽媽將興趣化為副業 煮出近400萬年收入品牌 疫情險死反成轉捩點

隨着職場快速轉變，不少人、尤其是中年人士也希望有一份「副業」，以增加收入及分散風險，應對單一工作的不確定性，同時提升個人市場價值與自信。在美國紐約州，一位63歲媽媽Susan Efthimiou就成功在疫情期間把自製湯品當作副業經營，更曾連續兩年收入增長超過3倍，如今已發展為一個年收入逼近50萬美元（約390萬港元）的品牌「SoupaPOTamus」，2026年目標更直指150萬美元。

美國63歲媽媽Susan Efthimiou靠自製湯品成功創業。（網上圖片）

從小對健康食材充滿熱情

談到經營副業，很多人均會從擅長的技能或熱愛的興趣入手，期望化為事業的起點。據外媒《Entrepreneur》報道，Efthimiou正是來自一個「煮湯世家」，從小就對健康食材充滿熱情，即使在嚴冬也會規劃花園，夏季則種植及採收大量有機香草與蔬菜，以烹煮出美味湯品。長大之後，她在養育9個孩子的同時，仍不斷在完善享用清潔及自產食品的方法。

直到2020年初，她感染新冠肺炎險些喪命，並認為家中營養豐富的自製湯品幫助了她度過難關，成為其創業轉捩點，因此決定於2021年將這份熱情轉化為事業，以及幫助因疫情困在家中或康復中的家庭。

利用7萬美元成創業資金

從構想到正式營運，她花了18個月時間籌備，同時投入5萬美元自有資金，加上當地補助金約2萬美元，總計約7萬美元作為啟動資本。她坦言，創業初期「沒有預期要建立一家大公司，只是為了滿足需求」，直到2023年中才開始認真推動銷售，業績亦隨之而迅速增長。

亮相介紹女性創業節目爆紅

至於另一個轉捩點，是在一次全國性新聞節目曝光。該節目報導了女性創辦的健康食品品牌，單是播出後幾分鐘，已超過10萬人湧入SoupaPOTamus網站，導致網站當機，最終12小時內訂單量竟超過以往整個月水平。

成功需「珍惜你的獨特性」

她分享成功秘訣時表示，「要珍惜你的獨特性，它會形塑你的願景，並在困難時期保持熱情」，而「品質、風味、營養與便利性是我們的核心，也是顧客對SoupaPOTamus的期待」。她又強調，應了解目標客群，花時間觀察客戶需求。

雖然目前她仍與女兒共同經營着其主要事業，為一個擁有150多年歷史、由穀倉改造的婚禮與活動場地「Homestead Blessings」，但在維持原有事業的同時，如今她已發展出一個蓬勃的副業。

