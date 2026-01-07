積金評級稱MPF全年升近17% 人均賺4.57萬 屬歷來最高年度收益

強積金研究機構「積金評級」表示，強積金12月升0.55%，2025年累計錄得9個月正回報，推動「積金評級所有基金表現指數」實現16.73%的全年回報，為制度自2000年12月成立以來第四佳年度表現，略高於積金局昨日公布的初步結果。

中港股票基金全年升逾31%

積金評級指出，香港及中國股票於去年第四季下跌4.38%，但2025年全年仍以31.27%的升幅，成為表現最突出的強積金資產類別，並創下2017年以來最佳年度表現。以絕對金額計算，強積金系統於2025年實現破紀錄的2,192億元投資收益，相當於每名成員平均獲利45,728元，為強積金歷來最高年度收益。

在破紀錄投資收益加上持續供款下，強積金總資產於2025年底升至1.554萬億元的歷史高峰，相當於每名成員平均結餘達324,081元，較年初增長 54,749元

積金評級主席叢川普（Francis Chung）表示，強積金運作25年來首度錄得2,190億元年度投資收益，實屬前所未見，此項紀錄既建基於強勁投資回報，亦受惠於「積金易」平台推動的成本節省。

