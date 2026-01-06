Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

富邦料中國具資源戰優勢 金價有望破5000美元 港股上試3萬點

投資理財
更新時間：16:03 2026-01-06 HKT
發佈時間：16:03 2026-01-06 HKT

地緣政治動盪下全球金融格局重構，富邦銀行（香港）第一副總裁兼投資策略及研究部主管潘國光表示，「以規則為基礎」的國際秩序崩塌，動搖西方信譽。他預料，黃金價格「依家先開始」，年中有機會破每盎司5,000美元，港股則有望上試3萬點，另受惠於美歐日擴財赤，人民幣可靠近6.8水平。

白銀料見100美元 惟短期波動大

他指出，近期動盪局勢不只是「搶油」那麼簡單，更是資源戰。潘國光預測，黃金價格將持續走強，今年年中有望突破每盎司5,000美元，5年內或達8,000美元，全年會達雙位數升幅。他續指，白銀兼具金融屬性與工業屬性，在新能源、AI領域的應用需求暴增，疊加供應短缺，年內有望突破每盎司100美元，惟短期波動較大，投資者需謹慎參與。

潘國光看好中國在資源戰中的優勢，認為從發電量、稀土及天然礦物的儲備量來看，實際上「勝負已分」。他還指出，各國央行持續購入黃金，而人工智能與新能源產業的快速發展，亦推升了對關鍵礦物的需求。

料標普500指數今年單位數升幅

股市方面，潘國光表示，港股科技板塊估值處於相對低位，稱「行業以科技先行」，隨著中國在AI應用、中高端製造業的領先優勢逐步顯現，港股估值修復空間廣闊，料恒生指數年內有望升至3萬點。

談及港息走勢，潘國光指，若不發生港元匯率觸及7.75等特殊事件，年底一個月拆息有望落在2.35厘至2.5厘區間，與美元利率走勢保持協調。他亦指，特朗普政府為應對選情，大概率會推出包括減稅、派錢、擴表等激進措施，料標普500指數今年有單位數升幅，美聯儲則有七成機會減息兩次。

