積金局稱去年強積金回報16.5% 連續3年賺錢 總資產再創新高

積金局今天（6日）公布，根據最新官方臨時數據，2025年全年的強積金整體淨回報為16.5%，是連續三年取得正回報（2024年為8.6%，而2023年為3.4%）。各類強積金基金，包括股票基金、混合資產基金、債券基金、保證基金、強積金保守基金及貨幣市場基金（不包括強積金保守基金），過去一年全部錄得正回報。受惠於理想投資表現，截至2025年12月底，強積金總資產升至約15,500億元，再度突破歷史新高。

股票和混合資產基金跑贏通脹

自強積金制度實施以來，佔強積金總資產合共八成的股票基金和混合資產基金的平均年率化淨回報分別為5%和4.5%，跑贏同期1.8%的年率化通脹率。

強積金基金年率化回報

至於俗稱「懶人基金」的「預設投資策略」（DIS）旗下核心累積基金，自2017年推出以來的平均年率化淨回報為6.9%，同樣跑贏期內的年率化通脹率1.8%。

「預設投資策略」下基金年率化回報

勿以短線投資角度看待強積金

積金局提醒強積金計劃成員，強積金是跨越超過40年的長線投資，不應以短線投資的角度看待強積金，更不應嘗試捕捉市場。計劃成員應根據個人的人生階段、財務狀況、風險承受能力等因素，作出合適自己的投資規劃。

另外，個別基金種類的平均回報只是一個概括的統計數字，只宜作為宏觀的參考。當計劃成員定期審視其強積金組合時，應瞭解自己的投資目標、個別基金的風險級別、基金開支比率以及在不同時期的表現等，以建立個人的強積金組合。

至於沒有時間或缺乏投資知識管理強積金投資的計劃成員，可考慮善用DIS。有關基金分散投資於環球股票及債券市場，並設有「隨齡降險」的自動調節機制，可以有效減低投資風險。同時，DIS旗下基金設有收費上限，已加入「積金易」平台的強積金計劃，其DIS旗下基金的收費上限定於資產淨值的0.85%。

