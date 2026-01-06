委內瑞拉亂局影響油價微 佔全球供應不足1% 專家更看好金價及比特幣

委內瑞拉總統馬杜羅被捕消息成為全球焦點，市場關注事件會否引發石油、黃金、以至美元等資產價格大幅波動。Pagoda智庫共同創辦人及經濟研究總監徐家健接受《星島頭條》訪問時表示，由於委內瑞拉產油量連跌多年且開採成本高，對全球油價影響輕微；反而金價在政治局勢不明朗下有機會獲支持，短期有望上試4,500美元歷史新高水平。

「重油」成本高 難望增產

對於馬杜羅被捕會否衝擊全球油價，徐家健認為「影響不大」。他解釋，雖然委內瑞拉在上世紀30年代石油產量曾排全球第三，僅次於美國和蘇聯，但自90年代末委內瑞拉前總統查韋斯上台進行經濟改革及國有化，並踢走美資等外資後，出現缺乏投資、設備折舊等問題，從而造成過去十幾年產油量已持續減少。

徐家健認為，現時委內瑞拉生產的石油不多，且過去十年主要僅供應給中國一個國家，故對全世界總供應影響不大，長遠則視乎委內瑞拉在過渡期的改革。另有外媒報道，委內瑞拉雖為OPEC成員，但過去20年產量大幅下滑，目前佔全球供應量已不足1%，同時市場焦點仍集中在OPEC+及其他產油國增產、以及需求疲弱所帶來的供應過剩。

同時，徐家健提到了一個關鍵因素，就是委內瑞拉盛產「重油」，提煉成本相對較高。他解釋，就像加拿大的重油一樣，除非油價處於高位才值得生產；若油價低企，在扣除高昂成本後「計唔掂數」，根本無利可圖。因此，除非環球經濟向好，帶動石油需求大增，才會補充有關供應去壓住油價，否則在目前油價偏低的情況下，委內瑞拉對油價的整體影響不大。

地緣局勢亂 金價有力試新高

值得一提的是，當市場焦點放在石油之際，財經分析平台The Kobeissi Letter指委內瑞拉擁有161公噸的黃金儲備，相當於518萬金衡盎司（troy ounces），同時該國擁有超過8,000噸黃金資源，兩者皆為拉丁美洲第一。

相比起石油，徐家健較看好黃金的表現。他指出，早前很多國家央行因風險考量，認為美元存在風險、可能會貶值，從而減少持有美債，又或者認為其他資產不適合做儲備，於是轉而增持黃金，加上一般投資者追買，令金價早前急升。

雖然金價近期有所回落，但他認為在世界局勢混亂時，金價反而會有支持。對於後市走勢，他指金價早前高位曾接近4,500美元水平，近期在4,300至4,400美元徘徊，預計在政治因素帶動下，有機會重返之前的高位，達到4,500美元左右水平。

美元影響或誇大 沒結構性轉變

另一方面，市場擔心美國是次單獨行動會令其他國家恐懼，不再將美元作為避險貨幣，繼而減少使用美元作儲備。徐家健對此表示「暫時唔係好同意」，認為部份言論誇大美國做法與以往的分別。他指出，上屆美國政府、甚至奧巴馬政府時代，以往在中東的行動也不是完全依循聯合國，而是次做法亦是先警告後拘捕，而非直接擊殺。

他相信，事件不會對美元造成結構性轉變，市場亦不會恐慌拋售美元。至於委內瑞拉會否因此轉用美元作官方貨幣，他指馬杜羅雖然被捕，但其所屬的左翼陣營在當地基層仍有一定支持度，未來該國走向仍取決於選舉結果及美國介入程度，目前言之尚早。

600億美元加密幣儲備去向成謎

對於馬杜羅政權據傳持有為規避制裁而建立的600億美元（約4,680億港元）加密貨幣「影子儲備」，但目前私鑰控制權誰屬成謎，可能會被永久封存，還是會被美方透過法律與情報手段追回，以至可能衝擊幣市。徐家健對此持樂觀態度，認為市場上有大量比特幣，單一政權的持倉影響有限。他又強調，特朗普政府相對支持加密貨幣，其在任期間的大趨勢仍然會看好。

