調查揭逾60%港人父母退休後不寄望子女供養 近半理財進度落後目標

投資理財
更新時間：17:38 2026-01-05 HKT
發佈時間：17:38 2026-01-05 HKT

恒生銀行（011）一項調查結果顯示，傳統的家庭財富規劃觀念有所改變，有61%的受訪父母指退休後不寄望獲子女提供經濟支持；而49%受訪者表示其財務規劃進度與目標存在40%或以上的差距。近半受訪者指，難以持續兼顧自己及家人如子女教育、父母醫療及退休等長期目標。

9成人計劃子女成年後繼續財政支持

是項調查的訪問對象為25歲或以上、持有100萬港元或以上流動資產的香港居民。

調查結果顯示，受訪者於過去5年，每年平均將26%的收入用作儲蓄或投資，惟近三分二受訪者認為其整體理財計劃尚未達到預期目標。

近9成港人更計劃於其子女成年後持續提供財政支持，75%受訪者認同及早規劃財富傳承的重要性。 

恒生零售銀行及財富管理業務主管李樺倫表示，2025年上半年，該行的新開立優越理財附加Family+戶口數目按年增加51%，反映市場對家庭財富管理服務的需求。而該行全新升級的附加Family+除加入Goal Planner理財目標規劃功能，同時升級了人壽保險方案，旨在協助客戶輕鬆管理跨代理財需要。

該行新推的目標綁定Goal Planner，自動追蹤多個理財目標，有助客戶靈活配置資產。

