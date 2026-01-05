HIBOR走勢｜1個月拆息止跌回升 報2.67厘
更新時間：11:33 2026-01-05 HKT
香港銀行同業拆息（HIBOR）大部分期限利率上升，與樓按相關的1個月拆息止跌回升。根據香港銀行公會於1月5日公布的數據，1個月HIBOR報2.67226厘，較上一個交易日（1月2日）上升4.98點子。
短期拆息
短期拆息方面，隔夜HIBOR下跌13.70點子，報2.66155厘；1星期HIBOR上升8.39點子，報2.67226厘；2星期HIBOR上升8.61點子，報2.67226厘。
中長線利率
中長線利率方面，2個月HIBOR上升2.49點子至2.78548厘；3個月HIBOR微升0.43點子至2.81607厘。6個月HIBOR則下跌0.31點子至2.88506厘。1年期HIBOR上升1.54點子，報2.99571厘。
相關新聞：HIBOR是什麼？銀行同業拆息最新走勢+H按解釋 供樓必睇！
