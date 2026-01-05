今年不可能只減息兩次｜曾淵滄

踏入2026年，投資者最大的期望是減息，但是來自美國財經界的預測，今年只有兩次減息，這似乎是過於保守；今年上半年有可能再減息，下半年，聯儲局主席換了絕對聽特朗普話的人，不可能只減息兩次。

不過，去年最後一季，聯儲局連連減息，除了本地銀行股外，其他股的股價表現都不佳，恒指在最後一季下跌6.4%，科技股更是跌得相當多。這說明減息不一定能推動股價上升。

上季面對調整的股份當然不止科技股，還記得在去年10月初，好些人在社交媒體上自我感覺良好的說，他們的客戶或他們自己已經達到買甚麼都賺的程度。但是，一轉眼，2025年過去了，買甚麼都賺錢的人低頭喪氣，他們的客戶或者他們自己都成了蟹民，為甚麼？為甚麼他們不設止蝕線？理由是從去年10月開始，不少股份的股價下跌不是一口氣急跌，而是每日跌一點點，跌了幾天又回升，讓大家存在一個期望，憧憬股價可以再破頂，結果失望再失望，也因為是長時間陰跌，不少人設了止蝕點而沒有執行。

寧德時代有壟斷能力

既然去年最後一季恒指以下跌收市，這股壓力會不會在新的一年繼續？還好，新的一年一開始，中央就接連發出文告，說要全力支持消費，希望抬高內需以推動經濟增長。但是，如何推動消費？目前，中央文件提供的只是方向，沒有具體的說明會投入多少錢推動那一類消費。

中央會支持科技企業，但是科技業自己本身已經開始面對「內卷」，賺錢不容易。電動車「內卷」嚴重，不斷地削價，幸好生產電動車所用的電池已經開始出現壟斷，投資市場最歡迎壟斷，因此，有壟斷能力的寧德時代（3750），此股在去年最後一季也出現調整，而調整在11月24日結束，之後至2025年結束，股價已經開始回升。

公用股升幅比不上恒指

去年要等到9月，聯儲局才開始減息，但是早在真正減息之前，市場已經開始炒減息，中電（002）等傳統公用股在去年升足一整年。今年也一定是減息年，公用股應該還有吸引力。不過，買公用股的目的是收息，不是炒股價，因此，去年儘管上述公用股升足一年，升幅仍比不上恒指。理由是買公用股的目的是收息，股價一旦急升，股息率會下降，失去吸引力，壓抑股價上漲。

曾淵滄

