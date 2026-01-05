Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

3大名錶品牌2026開局即加價 勞力士最多漲近9% 金錶升幅遠勝鋼錶

投資理財
更新時間：06:00 2026-01-05 HKT
發佈時間：06:00 2026-01-05 HKT

【勞力士/Rolex/Tudor/帝舵/愛彼/AP】踏入2026年，瑞士名錶隨即迎來新一輪「加價潮」。據外媒《WatchPro》引述追蹤數據指出，勞力士（Rolex）、Tudor（帝舵） 及 Audemars Piguet（愛彼，AP） 均已在元旦大幅上調價格，其中金錶的升幅明顯高於鋼錶。

勞力士加價｜在美平均加幅達7%

WatchPro數據顯示，勞力士在英國平均加價5.2%，加幅最多的款式是Day-Date 18K白金，元旦日上調6.7%；加幅最少的Air-King蠔式鋼，只有3%。

美國市場加幅則更為顯著，平均加幅達7%，加幅最多為地通拿18K白金，加幅為8.9%；加幅最少的款式為Air-King，加幅5.2%。

若按材質細分，受貴金屬成本上漲影響，金錶的升幅明顯高於鋼錶。以英國市場為例，金錶款式（Gold watches）平均加幅6.5%，而鋼錶款式（Steel pieces） 平均加幅為4.1%

部份勞力士美英市場價格及加幅
款式 物料

美國價格(美元)

 美國加幅 英國價格(英鎊) 英國加幅
Cosmograph Daytona 18K白金 56400 8.9% 47000 6.3%
Yacht Master 永恒玫瑰金 35900 8.8% 29950 6.4%
Day-Date 18K白金 51600 8.6% 43100 6.7%
Submariner 18K白金 52100 8.5% 43600 6.6%
GMT-Master II 蠔式鋼 11800 6.3% 10050 4.1%
Submariner 蠔式鋼 10050 5.8% 8450 4.3%
Cosmograph Daytona 蠔式鋼 16900 5.6% 14050 3.3%
DateJust 蠔式鋼 8950 5.3% 7600 5.6%
Air-King 蠔式鋼 8150 5.2% 6800 3.0%

帝舵加價｜英國加幅略高於美國

另一方面，勞力士姊妹品牌帝舵（Tudor）亦同步調整價格，美國市場價格平均上調5.6%，而英國加價幅度略高，達到5.8%。

雖然帝舵甚少推出全金手錶，但一款Black Bay 58的Gold on Gold版本在英國加價7.7%、在美國則升7.9%。

愛彼錶加價｜美英加幅明顯有異

至於愛彼錶的定價策略，則更顯示出明顯的地區及款式差異。美國市場平均加幅高達7.5%，與Rolex相若；而英國市場則相對溫和，僅輕微上調2.5%。

雖然有3大品牌率先加價，不過百達翡麗（Patek Philippe）、歐米茄（Omega）、百年靈（Breitling）、卡地亞（Cartier）、泰格豪雅（TAG Heuer）、萬國錶（IWC）和江詩丹頓（Vacheron Constantin）價格則暫時未有變動。

有分析指出，是次全球價格調整主要受三大宏觀因素影響，包括金價屢創新高、美國關稅上調及美元疲弱。回顧2024年至2025年，勞力士亦因應國際經濟情勢及金價變化等因素，進行數次價格調整。

